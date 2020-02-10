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Çankaya Spor Kulübü satranç turnuvasında 5.kez Türkiye şampiyonu oldu

Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü (Çankaya GESK), 3-8 Şubat 2020 tarihleri arasında Antalya’da düzenlenen Türkiye Görme Engelliler Kulüpler ve Ferdi Satranç Turnuvası’nda üst üste 5.

Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü (Çankaya GESK), 3-8 Şubat 2020 tarihleri arasında Antalya'da düzenlenen Türkiye Görme Engelliler Kulüpler ve Ferdi Satranç Turnuvası'nda üst üste 5. kez şampiyon oldu.


Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü satranç turnuvasında beşinci kez şampiyonluk sevinci yaşadı. 3-8 Şubat tarihleri arasında Antalya'nın Side ilçesinde düzenlenen ve 128 görme engelli spor kulübünün yarıştığı Türkiye Görme Engelliler Kulüpler ve Ferdi Satranç Turnuvası'nda bir kez daha şampiyonluk gururu yaşatan Çankaya GESK, 39,5 puanla tüm rakiplerini geride bıraktı.


600'ü aşkın görme engelli sporcunun mücadele ettiği şampiyonada kulübün milli sporcusu Zeynep Güleryüz, kadınlar kategorisinde 9 müsabakada 8 puanla Türkiye Şampiyonu, genel kategoride ise kulübün milli sporcusu Ünal Dönmez, 9 müsabakada 8 puanla alarak Türkiye Şampiyonu oldu.

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