Çankaya Şubat'ta sanat dolu

Kültür-sanat etkinlikleri ile Başkent'in merkezi olan Çankaya, Şubat ayında da birçok etkinliği halkla buluşturuyor. Çankaya Belediyesi, Gripin konseri, Adalet Sizsiniz oyunu, Beşir Göğüş Ödülü ve sergilerle dopdolu bir Şubat ayı programı gerçekleştirecek.

Çankaya Belediyesi, kültür sanat etkinlikleriyle Ankara'nın merkezi olmaya Şubat ayında da devam ediyor. Sanata ve sanatçıya desteğini artırarak sürdüren Çankaya Belediyesinin kültür-sanat mekanlarında vatandaşları yine dopdolu yeni bir ay bekliyor. Resim ve fotoğraf sergilerinden panellere, konserlerden tiyatro gösterilerine kadar sanatın birçok dalının sergileneceği Şubat ayında Ankaralılar yine sanata doyacak. Bugüne kadar 18 kişisel, 5 karma yağlı boya resim sergisi açan ressam Ergün Başar'ın yeni sergisi, 1-12 Şubat tarihleri arasında Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde (ÇSM) sanatseverlerle buluşacak. Suluboya portre, tual üzeri yağlıboya, tual üzeri füzen, grafit portre ve tual üzeri altın varak çalışmaları sürdüren Başar'ın sergisinin konusu, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk.

90'lardan günümüze gelen eskimeyen, en güzel aşk şarkılarının seslendirileceği dinletide ise Müzik Atölyesi&1000 Çocuk Korosu'nun öğretmenlerinin kolektif-deneysel çalışmaları sanatseverlerle buluşacak. 8 Şubat'taki etkinlik Armoni Sahne'de gerçekleşecek.

Anadolu'nun dağları, ovaları, yaylaları, ormanları, kentleri, kasabaları ve insanlarının fotoğraflandığı sergi, 14-21 Şubat arasında Galeri Çankaya'da Ankaralı sanatseverlerle buluşacak. Altın Oran Fotoğraf Derneği tarafından düzenlenen sergi, Anadolu insanını tüm içtenliğiyle gözler önüne seriyor.

Çağdaş Sanatlar Merkezi Füreya Koral Sergi Salonu ise “Yazan Çizen Behiç Ak” adlı sergi ile karikatürist, oyun yazarı, çocuk kitapları yazarı ve çizeri Behiç Ak'ın 37 yıldır Cumhuriyet gazetesinde yayınlanan çizgilerinden, bazı çocuk kitaplarından örnekleri ve bazı desen çalışmalarını 4-27 Şubat tarihleri arasında Çankayalılarla buluşturacak. ÇSM, 27 Şubat'ta da Müzik Eğitimcileri Derneği'nin (MÜZED) 20. yıl konserine ev sahipliği yapacak.

Dil Derneğinin kurucu üyesi, Dilci-Eğitimci-Yazar Beşir Göğüş'ün adına düzenlenen Dil Derneği Beşir Göğüş Türk Dilini ve Çocuk Edebiyatını Geliştirme Ödül töreni de 12 Şubat'ta Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde gerçekleşecek. 1999 Yalova depreminde eşi ve kızıyla hayatını kaybeden Beşir Göğüş'ü dil devrimine, Türkçe'nin eğitim ve öğretimine verdiği emeği unutturmamak, kişiliğini ve düşüncelerini gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla düzenlenen ödül, 2019'da bir şiir kitabına veriliyor.

Çankaya Belediyesi, Şubat ayında sanatseverleri Rutkay Aziz ve Taner Barlas'ın tek perdede sahnelediği “Adalet Sizsiniz” oyunuyla buluşturacak. Yer fişleri 14 Şubat tarihinden itibaren Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi, Yılmaz Güney Sahnesi, Halkevleri Genel Merkezi ve Halkevleri Genel Merkezi şubelerinden edinebilecek oyun, 20 Şubat'ta MEB Şura Salonu'nda ücretsiz olarak sahnelenecek. MEB Şura Salonu'nda gerçekleşecek bir diğer etkinlik ise Gripin konseri. 20 Şubat Pazar günü gerçekleşecek ücretsiz konserin yer fişleri, 18 Şubat tarihinden itibaren Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi ve Çankaya Belediyesi Yılmaz Güney Sahnesi'nden alınabilecek.