Çankaya Uğur Mumcu'yu anıyor

Çankaya Belediyesi, bu yıl 28'ncisi düzenlenecek Adalet ve Demokrasi Haftası'nda Uğur Mumcu'yu "Müzikli Makaleler" ile anıyor. Çankaya Belediyesi ve Müzik-Sen iş birliğinde hazırlanan etkinlik, 26 Ocak'ta sosyal medya üzerinden tüm Türkiye ile buluşacak.

Çankaya Belediyesi, usta gazeteci ve yazar Uğur Mumcu'yu anıyor. Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı tarafından bu yıl 28'ncisi düzenlenen Adalet ve Demokrasi Haftası kapsamında Çankaya Belediyesi, "Unutmayız! Müzikli Makaleler" etkinliğini Youtube kanalı üzerinden tüm Türkiye ile paylaşacak. Belediyenin Müzik-Sen ile birlikte hazırladığı etkinlik, 26 Ocak Salı günü saat 19.30'da Çankaya Belediyesi YouTube kanalından izlenebilecek.

Pandemi koşullarına rağmen Uğur Mumcu'yu her platformda anmaya, adalet ve demokrasi kavramlarını yaşatmaya devam edeceklerini kaydeden Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Yolsuzluğa karşı hakkı, sömürüye karşı halkı savunmak zordur. İşte Uğur Mumcu bütün bu zorlukların üstesinden gelen bir büyük yiğit, bir büyük demokrat, bir büyük Atatürkçüydü. Bozuk düzenin her bir parçasıyla ayrı ayrı mücadele etti. Yolsuzlukla, hırsızlıkla, mafyayla, terörle, hainlikle ve kirlenmiş siyasetle tek başına mücadele etti. Ama hiçbir zaman yılmadı ve kalemini halkı için kullanmaktan çekinmedi. Çünkü Uğur Mumcu halkı ve ülkesi için mücadele etmiş bir gazetecilik ve aydın damarının en büyük kahramanlarındandı” diye konuştu.