Çankaya Üniversitesi 15. Ar-Ge Proje Pazarı'nda öğrencilerin projeleri tanıtıldı

Ar-Ge Proje Pazarı'nda öğrencilerin hazırladığı 31 proje sergilendi.

Çankaya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi lisans öğrencileri tarafından hazırlanan bitirme projelerinin sunulduğu 15. Ar-Ge Proje Pazarı Ödül Töreni, Merkez Kampüs Kırmızı Salon'da gerçekleşti. Her bölümden ilk 3'e giren projelere Çankaya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. H. Selçuk Geçim tarafından ödül verildi. Törenin açılışında konuşan Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sıtkı Kemal İder, “Fakültemizdeki bitirme projeleri içinde patent almayı ve ticarileşmeyi mümkün kılacak çok sayıda inovatif projeler ortaya çıkmaktadır. Bu projelerin uygulamaya geçebilmesi için gereken her türlü destek üniversitemizin Teknoloji Transfer Ofisi tarafından verilmektedir. Bitirme projelerinin gerçekleşmesindeki idari ve maddi katkılarından dolayı başta Mütevelli Heyeti Başkanımız Sıtkı Alp ve Rektörümüz Prof. Dr. Can Çoğun olmak üzere destek veren herkese saygı ve şükranlarımı sunuyorum” dedi.

18 proje ve 72 öğrenciye ödül verildi

Mühendislik Fakültesi bünyesindeki bölümlerde eğitim alan öğrencilerin hazırladığı bitirme projelerinden ilk 3'e giren projelere ödül verildi. Öğrenciler ödüllerini Prof. Dr. Geçim ve bölüm başkanlarının elinden aldı. Törende 18 proje ve 72 öğrenci ödül aldı.