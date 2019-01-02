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Çankaya Üniversitesi'nde vahşet: hocasını öldürdü

Çankaya Üniversitesi’nde bir öğrenci, tartıştığı araştırma görevlisini bıçakladıktan sonra silahla vurarak öldürdü.

Çankaya Üniversitesi'nde bir öğrenci, tartıştığı araştırma görevlisini bıçakladıktan sonra silahla vurarak öldürdü.


Alınan bilgiye göre, Çankaya Üniversitesi Balgat Kampüsü'nde, Hukuk Fakültesi 4. sınıf öğrencisi H.İ.H., daha önce kopya çektiği için hakkında tutanak tuttuğu hocası Ceren Damar'ın odasına gitti. H.İ.H., tartıştığı hocasını önce bıçakladı ardından babasının beylik tabancasıyla vurarak öldürdü.


Emniyet Genel Müdürlüğü Cinayet Şube Büro Amirliği ekipleri, okuldan aracıyla kaçan öğrenciyi kıskıvrak yakalandı. Katil zanlısı polis ekipleri tarafından emniyete götürüldü.

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