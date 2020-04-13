Çankaya vatandaşı ekmeksiz bırakmadı

Çankaya Belediyesi, hafta sonunu kapsayan sokağa çıkma yasağında vatandaşların mağdur olmasını önlemek için ekip oluşturarak sokak sokak ekmek dağıttı. Vatandaşların su ve ilaç ihtiyaçlarını da karşılayan belediye ekiplerine Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen de destek verdi. Zübeyde Hanım Sosyal Tesisi'nde kurulan Destek Merkezi'nde ekiplerin başında olan Taşdelen, vatandaşlardan gelen telefonlara bakarak taleplerini aldı. İki gün boyunca Destek Merkezi'ne, Çözüm Merkezi'ne ve sosyal medyaya gelen taleplerin tamamını karşıladıklarını belirten Taşdelen, iki günde 607 haneyi ziyaret ederek 3 bin 300 adet ekmek dağıttıklarını söyledi.

Telefon başında 30, sosyal medyada 7, sahada 50 ekip ile sokağa çıkma yasağı süresince ekmek ve ilaç ihtiyaçlarının giderilmesini sağlamaya yönelik hizmet verdiklerini kaydeden Başkan Taşdelen, “Aldığımız tedbirler sonucunda hiç kimse mağdur olmadı. Sokağa çıkma yasağı, çok kısa süre öncesinde bilgimiz olmasına rağmen çalışmalarımız sonucunda sorunsuz bir şekilde geçmiştir. Çankaya Belediyesi olarak da vatandaşlarımızın yanında olduk. Çünkü Çankaya'da hiç kimse yalnız değildir” diye konuştu.

Korona virüs tedbirleri ve iki günlük sokağı çıkma yasağı nedeniyle açlık sorunuyla karşı karşıya kalan sokak hayvanlarını da unutmadıklarını kaydeden Taşdelen, Çankaya'da bulunan besleme noktalarına ekiplerin düzenli olarak kuru mama ve su bıraktıklarını söyledi. 15 noktada sokak hayvanlarına mama ve su takviyesi yaptıklarını belirten Taşdelen, “Kimsenin endişesi olması can dostlarımızı günlük takip ediyoruz” dedi.

Alper Taşdelen, sokağa çıkma yasağı boyunca salgın hastalığa karşı ilçenin çeşitli noktalarında, kamu kurumlarında ve kamusal alanlarda ilaçlama ve dezenfekte ekiplerinin de çalışmalarına devam ettiği bilgisini verdi.