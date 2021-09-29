Çankaya yeni hizmet binası için gün sayıyor

Çankaya Belediyesinin vatandaşların belediye hizmetlerine daha kolay ulaşması amacıyla inşa ettiği Sancak Mahallesi'ndeki yeni hizmet binasında inşaat çalışmaları devam ediyor.

Kızılay'da bulunan ana binasının yanı sıra ek hizmet binalarıyla da belediye faaliyetlerini yürüten Çankaya Belediyesi, yeni dönemde tüm hizmetlerini Yıldız bölgesindeki vatandaşların hizmetine sunacak. Sancak Mahallesi'nin yanı sıra civardaki birçok mahallenin de yararlanacağı yeni hizmet binasının tamamlanması için artık gün sayılıyor.

Çankaya evi ve diş sağlığı polikliniği de bulunacak

Yeni bina birçok alanda vatandaşlara hizmet verecek. Hobi ve kişisel gelişim kurslarının verileceği 700 metrekarelik Çankaya Evi'ni de bünyesinde barındıracak yeni hizmet binası, ağız ve diş sağlığı polikliniği ile de vatandaşlara hizmet verecek. İçerisinde 260 metrekarelik kütüphanesi de olan Yıldız Hizmet Binası, çevresindeki yeşil alanı ile aynı zamanda vatandaşların dinlenme ve nefes alma alanı olacak.

“Bizim için durmak yok”

2021 yatırım programı kapsamında aralık ayına kadar Çankaya'ya 25 eser birden kazandıracaklarını aktaran Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Bizim için durmak yok. Çankaya'nın dört bir yanında yaptığımız, ortaya koyduğumuz bu gibi eserler bulundukları bölgenin değerine değer katıyor. Biz ranta değil halka yatırım yapıyor, halkın olanı halka kazandırıyoruz. Yeni Hizmet Binamızda Yıldız ve Sancak bölgemizin değerine değer katacak" diye konuştu.