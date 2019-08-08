İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çankaya zabıtası bayram öncesi denetimi arttırdı

Çankaya Belediyesi zabıta ekipleri, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi unlu mamulleri üretim ve satış yerlerinde denetimlerini sürdürüyor.


Kurban Bayramı'na sayılı günler kala şekerci, kuruyemişçi, pasta ve unlu mamul imalathanelerinde sıkı denetim uygulayan Çankaya Belediyesi, vatandaşların tükettiği ürünlerde kullanılan malzemelerin tazeliği ve hijyeni konusunda taviz vermiyor.


Üretilen ve satışa sunulan ürünlerin gramaj, paketlenme ve etiketlenmelerinde işletmelerin özenli ve kurallara uygun olup olmadığı konusundaki davranışlarını inceleyen belediye zabıta ekipleri, olumsuz bir durumla karşılaşmazken denetimlerini vatandaşların alışverişi sırasında gerçekleştirdi.


Alışverişin en çok yapıldığı bayram öncesi günlerde vatandaşların haksızlığa uğramaması için denetimlerini yoğunlaştıran Çankaya Zabıtası, vatandaşların haksız bir durumla karşılaşmaları ya da işletmelerde gördükleri olumsuz durumlarla ilgili Çankaya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne ulaşabilecekleri bilgisini de verdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.