Çankaya zabıtası bir yılda 31 bin denetim yaptı

İşletmelerin vergi levhalarının ve ruhsatlarının yanı sıra imalathanelerin ve hizmet işletmelerinin temizliğini denetleyen ekipler, evrakı eksik ve hijyen kurallarına uymayan işletmelere idari yaptırım uyguladı. Sıhhi, gayrisıhhi, lokanta, eğlence yerleri, berber, fırın gibi işletmelerde gerçekleştirdiği denetimlerin yanı sıra seyyar satıcılara yönelik çalışmalarını kararlı bir şekilde yürüten Çankaya Zabıtası, bin 403 seyyarın satışını önledi. İlçede 123 mahallede hizmet veren Çankaya Zabıtası, 2019 yılında yaklaşık 31 bin denetim gerçekleştirdi. Pazaryeri, lokanta, pastane, fırın, balıkçı, bakkal, market, kasap, berber ve kuaför, inşaat gibi çeşitli alanlarda faaliyet gösteren işletmeleri denetleyen zabıta, vatandaşın sağlığı ve güvenliği için 7/24 esasına dayalı olarak çalışma yapıyor. Sağlığa tehdit oluşturabilecek uygulamalara göz yummayan ekipler, öncelikle işletmelerde bulunması zorunlu evrakları kontrol ediyor. İşletmelerin iş yeri açma ve çalışma ruhsatı, ilan, reklam ve vergi levhası tasdiklerini kontrol eden ekipler, gıda işletmelerindeki ürünlerin tazeliği ve son kullanma tarihlerini incelemeye de özen gösteriyor.

2019 yılında pazaryeri, lokanta, pastane, fırın, balıkçı, bakkal, market, kuruyemiş, kasap, berber ve kuaför işletmelerinde 14

bin 30 denetim, sıhhi, gayri sıhhi, eğlence, umumi temizlik, inşaat ve hafriyat, oto galeri işletmelerinde 15 bin 440 denetim yapan Çankaya Zabıtası, bin 403 seyyar satışını sonlandırdı.

"Seyyara ve haksız rekabete geçit yok"

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, halk sağlığını tehdit eden, haksız rekabet ortamı oluşturan her türlü faaliyetin karşısında olduklarını ve belediye olarak bu durumu kararlılıkla önlediklerini ifade etti. Çankaya halkına konforlu ve sağlıklı bir yaşam sunmak için çalıştıklarını dile getiren Taşdelen, “Zabıta ekiplerimiz 7/24 her saat görevinin başında. Vatandaşlarımızdan gelen şikayetler de zabıta ekiplerimiz tarafından değerlendirilerek gerekli işlem ve uyarılar yapılıyor. Halkımızın sağlığı ve huzuru her şeyin önünde geliyor. Seyyar satıcılara yönelik Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Ankara Büyükşehir Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri ile birlikte çalışıyoruz. Özellikle halk sağlığını tehdit eden, hijyenden uzak ve yasal olmadığı halde seyyar satış yapanların faaliyetine son vermek konusundaki kararlılığımız daima sürecek” diye konuştu.

Çankaya'da denetimlerin her yıl daha etkin hale getirildiğini, öncelikle hizmet satın alan vatandaş olmak üzere esnafın eksiklerini gidermelerine yönelik zaman tanıdıklarını belirten Taşdelen, ‘haberli denetim' ile sağlıklı sonuç aldıklarını kaydetti. Yıl içerisinde vatandaşlardan gelen 16 bin 580 talep ve şikayeti ekiplerin anında değerlendirdiğini sözlerine ekleyen Taşdelen, vatandaşların 444 06 01 ve 230 75 51 numaralı telefonlardan başvurabileceklerini belirterek, “Çankayalıların huzuru ve sağlığını tehdit eden tüm olumsuzluklara karşı belediyemizin kapıları sonuna kadar açık. Günün her saati görev başındayız” dedi.