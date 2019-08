Çankaya zabıtası denetimde

Sıhhi ve gayrisıhhi iş yerlerinde 2019 yılı başından bu yana 13 bin 366 denetim gerçekleştirildi. Çankaya zabıtası vatandaşlardan gelen çöp, gürültü, inşaat, seyyar gibi 9 bin 90 şikayet hakkında da işlem yaptı.

Çankayalıların huzuru, sağlığı ve refahı için çalışmalarını 7/24 esası ile sürdüren Çankaya Belediyesi zabıta ekipleri 2019 yılı başından bu yana 13 bin 366 iş yerinde denetim uyguladı. İşletmelerin vergi levhalarının ve ruhsatlarının yanı sıra imalathanelerin ve hizmet işletmelerinin temizliğini denetleyen ekipler, evrakı eksik ve hijyen kurallarına uymayan işletmelere idari yaptırım uyguladı. Pazar yeri, lokanta, pastane, fırın, balıkçı, bakkal, market, kasap, berber ve kuaför, seyyar, işporta, inşaat gibi pek çok alanda vatandaşın sağlığı ve güvenliği için denetimlerini belli aralıklarla sürdüren Çankaya zabıtası, işletmelerin; iş yeri açma ve çalışma ruhsatı, ilan, reklam ve vergi levhası tasdikleri, gıda işletmelerindeki ürünlerin tazeliği ve son kullanma tarihlerini kontrol ederek kurallara ve yasalara uymayanlar hakkında yasal işlem uyguluyor.

Belediye Zabıta ekipleri, bu yıl içinde pazar yeri, lokanta, pastane, fırın, balıkçı, bakkal, market, kuruyemiş, kasap, berber ve kuaför işletmelerinde 5 bin 168 denetim, sıhhi, gayri sıhhi, eğlence, umumi temizlik, inşaat ve hafriyat, oto galeri işletmelerinde 8 bin 198 denetim yaptı.

Seyyara karşı işbirliği

Çankaya Belediyesi zabıta ekiplerinin denetimleri hakkında açıklamalarda bulunan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, halk sağlığının her şeyin de önünde olduğunu söyledi. Çankaya halkına konforlu ve sağlıklı bir hayat sunmak için çalıştıklarını dile getiren Alper Taşdelen, bu konuda taviz vermeden kararlılıklarını sürdüreceklerini belirtti. Taşdelen, “Zabıta ekiplerimiz 7/24 her saat görevinin başında. Vatandaşlarımızdan gelen şikayetler de zabıta ekiplerimiz tarafından değerlendirilerek gerekli işlem ve uyarılar yapılıyor. Halkımızın sağlığı ve huzuru her şeyin önünde geliyor. Seyyar satıcılara yönelik Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Ankara Büyükşehir Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri ile birlikte çalışıyoruz. Özellikle halk sağlığını tehdit eden, hijyenden uzak ve yasal olmadığı halde seyyar satış yapanların faaliyetine son vermek konusundaki kararlılığımız dün olduğu gibi bugün de sürecek” diye konuştu. Taşdelen, 2019 yılı içerisinde 771 seyyarın faaliyetine son verdiklerini açıkladı.

Vatandaşlar 7/24 ulaşabilir

İşletme açma düşüncesinde olanların tercihin ilk sırada yer alan Çankaya'da denetimlerin her yıl daha etkin hale getirildiğini belirten Alper Taşdelen, vatandaşlardan gelen talep ve şikayetlerin de anında değerlendirildiğini vurguladı. Yıl içinde Çankaya Belediyesinin vatandaşlardan gelen taleplere yönelik 9 bin 90 işlem yaptığını sözlerine ekleyen Taşdelen, vatandaşların 444 06 01 ve 230 75 51 numaralı telefonlardan başvurabileceklerini belirterek, “Çankayalıların huzuru ve sağlığını tehdit eden tüm olumsuzluklara karşı Belediyemizin kapıları sonuna kadar açık. Günün her saati ekiplerimiz görev başında” ifadelerini kullandı.