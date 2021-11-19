Çankaya zabıtası stres yönetmeyi öğreniyor

Zabıta memuru adaylarının fiziksel yeteneklerinin geliştirilerek iş verimliliklerinin artırılmasına yönelik verilen eğitimler, belediyenin Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonunda gerçekleşiyor.

Zabıta memurlarına verilen Yakın Savunma derslerinde zabıtalar, stres yönetme ile birlikte vücut zindeliğini sağlayarak, olası durumlarda kendisine ve karşısındaki kişiye zarar vermeden korunma becerilerini geliştiriyor.

Kıdemli Antrenör Erdoğan Kaya'nın gözetiminde verilen dersler, 9 saatten ve 6 ders şeklinde 80 zabıta memuruna veriliyor. Dersler sonunda sertifika almaya hak kazanacak zabıta memurları yeni görevleri için hazırlanıyor.