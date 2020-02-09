Çankaya zabıtası yılın ilk ayında 3375 denetim yaptı

Çankaya Zabıtası yılın ilk ayında da sıklaştırdığı denetimlerini sürdürdü. Sadece Çankayalıların değil merkezi bir ilçe olması ve gündüz nüfusunun 2,5 milyonu bulması dolayısıyla tüm Ankaralıların refah ve huzuru için gece gündüz çalışan Çankaya Zabıtası, vatandaşlardan gelen şikayetleri de değerlendirdi. Belediye zabıta ekipleri, vatandaşlardan gelen inşaat, tadilat, gürültü, çöp, sokak hayvanı, atık toplayıcıları ve seyyarlarla ilgili 1224 şikayeti belediyenin ilgili birimleri ile hareket ederek çözüme kavuşturdu. Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'in önemle üzerinde durduğu konulardan seyyar ve haksız rekabet ortamına anında müdahale eden Çankaya Zabıtası, Ocak ayında 86 seyyar satış faaliyetine son verdi.

Çankaya halkına konforlu ve sağlıklı bir yaşam sunmak için 7/24 esaslı çalışan belediye ekipleri, esnafı gözeten çalışmalarda da bulunuyor. Öncelikle hizmet satın alan vatandaşların yararını düşünerek hareket eden Çankaya Zabıtası, esnafın eksiklerini gidermelerine yönelik zaman tanıyan ‘haberli denetim' uygulamasını da sürdürüyor. İyi niyet göstergesi sonucu sağlıklı sonuç alınan uygulamada, esnaf ve hizmet veya ürün satın alan vatandaş aynı anda fayda görüyor.

Zabıta ekipleri, 2020 yılının ilk ayında gerçekleştirdikleri pazar yeri, lokanta, pastane, fırın, balıkçı, bakkal, market, kuruyemiş, kasap, berber ve kuaför işletmelerinde bin 417, sıhhi, gayri sıhhi, eğlence, umumi temizlik, inşaat ve hafriyat, oto galeri işletmelerinde bin 958 denetim işlemi yaptı.

Vatandaşlar, 444 06 01 ve 230 75 51 numaralı telefonlardan başvurarak şikayet ve taleplerini bildirebiliyorlar.