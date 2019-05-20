Çankaya'da 100. yıl coşkusu

Çankaya Belediyesi, Mustafa Kemal Atatürk'ün bağımsızlık meşalesini yaktığı 19 Mayıs 1919'un 100. yılını, yediden yetmişe her yaştan vatandaşın katıldığı etkinliklerle kutladı.

Başkentliler, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'in ev sahipliğinde Kuğulupark'ta düzenlenen 8 üniversiteden 25 öğrenci topluluğunun katıldığı, bando, tiyatro, dans, konser etkinliklerinin yanı sıra Ankara Büyükşehir Belediyesi, Çankaya Belediyesi ve Yenimahalle Belediyesinin işbirliğinde gerçekleşen Haluk Levent konserinde 19 Mayıs coşkusu yaşadı.

Vatandaşların katılımıyla Tunalı Hilmi Caddesi'nde bir baştan bir başa bando yürüyüşü ile başlayan Kuğulupark etkinlikleri, Ankara'daki 8 üniversiteden 25 öğrenci topluluğunun tiyatro, dans, pantomim, DJ performans ve konserle devam etti. Üniversite öğrencilerinin kurduğu stantları gezerek destek veren Çankayalılar, marşlar ve şarkılar eşliğinde 19 Mayıs coşkusu yaşadı. Kuğulupark etkinliklerinin ardından Başkentliler; Ankara Büyükşehir Belediyesi, Çankaya Belediyesi ve Yenimahalle Belediyesinin işbirliğinde gerçekleşen Haluk Levent konseri ile 19 Mayıs'ın 100. yılını kutladı.

Kuğulupark etkinliklerinde vatandaşlarla bir araya gelen Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, 19 Mayıs'ın yeniden doğuş olduğunu vurgulayarak, Türkiye Cumhuriyeti'nin sonsuza kadar yaşayacağının altını çizdi. Vatandaşların yoğun ilgisiyle konuşmasını sürdüren Taşdelen şöyle devam etti:

“19 Mayıs'ın 100. Yılını kutluyoruz ne mutlu bize. 100 yıl önce yenemediler, 100 bin yıl geçse de yenemeyecekler. Biz o kadar şanslı bir milletiz ki bakın 100 yıl önce bütün toprakları işgal altında olan bir ulus olarak 19 Mayıs 1919'da pes etmeyen Anadolu'nun bir yiğit evladı meydana çıktı. ‘Asla teslim olmayacağız' dedi. ‘Ya istiklal ya ölüm' dedi ve bu toprakları düşmandan temizleyen bir büyük önder oldu. İlçemizdeki okullarımızı tamir ettik, eksiklerini giderdik ve ben o okulları ziyaret ettiğimde çocuklarımıza tek bir şey söyledim, ‘rehberi bilim ve akıl olanın, önderi Mustafa Kemal Atatürk olanın sırtı asla yere gelmez'. Bir ulus tarih bilinciyle, millet olmak bilinciyle yaşar. 100 yıl önce nasıl emperyalizme boyun eğmediysek yine aynı şekilde Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. Başta Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün silah arkadaşlarına ve bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ruhları şad olsun. Minnetlerimi ve saygılarımı sunuyorum.”

Belediye çalışmalarında, Türkiye'ye örnek olacak hizmetler ve projeler ürettiklerini belirten Alper Taşdelen, “Ben her zaman bir ülkenin aydınlığa çıkması için çok çalışılması gerektiğini söyledim ve Mustafa Kemal'in ilçesi Çankaya geçtiğimiz beş yılda buna örnek oldu. Siz Çankayalılar geçtiğimiz seçimde yüzde 73,5 oy vererek bizi ödüllendirdiniz. Ve yine bir arkadaşınız, bir evladınız, bir kardeşiniz olarak söz veriyorum ki önümüzdeki beş yılda yine çok çalışacak ve sizi mahcup etmeyeceğim” diye konuştu.

Alper Taşdelen daha sonra 8 üniversiteden 19 Mayıs kutlamalarına katılan 25 öğrenci topluluğunun temsilcilerine 19 Mayıs anısına plaket verdi.