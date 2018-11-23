Çankaya'da 2. Yerel Eşitlik Eylem Planı hazırlanıyor

Toplumsal cinsiyet eşitliği alanındaki çalışmalarıyla Türkiye'nin öncü belediyelerinden olan Çankaya Belediyesi, 2019-2022 dönemi için Yerel Eşitlik Eylem Planı çalışmalarını başlattı.

Yerel yaşamda da kadın erkek eşitliğini yaymayı, var olan eşitsizlikleri gidermeyi amaçlayan plan, sivil toplum kuruluşlarının görüş ve önerileriyle oluşturuluyor. Toplumsal cinsiyet eşitliği alanındaki çalışmalarıyla Türkiye'nin öncü belediyelerinden olan Çankaya Belediyesi, ilki 2016-2019 dönemini kapsayan Yerel Eşitlik Eylem Planı çalışmalarının ikincisi için çalışma başlattı. Çankaya Belediyesi Hizmet Binası'nda Çankaya Belediye Başkan Yardımcısı Gülsün Bor Güner'in başkanlığında Kadın Hakları Aktivisti İlknur Üstün'ün moderatörlüğünre gerçekleşen hazırlık toplantısında 40'ın üzerinde sivil toplum kuruluşu yer aldı. Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi tarafından hazırlanan Avrupa Yerel Yaşamda Kadın Erkek Eşitliği Şartı'nı imzalayan Çankaya Belediyesi, 2019-2022 dönemi eylem planını da sivil toplum kuruluşlarının tavsiye ve katkılarıyla hazırlayacak.