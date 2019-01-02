Çankaya'da 2018 yatırım yılı oldu

Çankayalılar yıl boyunca kültür sanat merkezlerinden Çankaya Evlerine, parklardan kent meydanlarına kadar pek çok yapıya kavuştu.

Çankayalılar yıl boyunca kültür sanat merkezlerinden Çankaya Evlerine, parklardan kent meydanlarına kadar pek çok yapıya kavuştu. Mahalle halkının sosyal ve kültürel hayata katılımı, kişisel becerilerini geliştirmeleri ve meslek edinme kurslarına katılabilmeleri amacıyla oluşturulan Çankaya Evleri'ne Anıtpark ve Birlik Çankaya Evi de katıldı. 800 kişilik toplantı ve 300 kişilik nikah salonuyla Yıldızevler'de inşa edilen Zübeyde Hanım Sosyal Tesisi de, kursları ve kütüphanesiyle kısa sürede Çankayalıların buluşma noktası oldu. Birlik Mahallesi'nde 2 bin 692 metrekarelik alanda yer alan Erdal İnönü Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu ve Su Sporları Kompleksi olimpik standartlarda inşa edildi. Oran'da yapılan Bülent Ecevit Buz Sporları Salonu ise 578 metrekare buz pisti ve 200 kişilik seyirci tribünüyle hizmete girdi.

Yaklaşık 25 yıldır bölge halkına hizmet veren Esat Pazaryeri'nin yıkılıp yeniden yapılmasıyla birlikte, Huzur Mahallesi'nde yapılan Huzur Pazar Yeri ve Kent Meydanı da, semt sakinlerine alış verişin yanı sıra, dinlenme, oyun oynama ve spor yapma olanağı da sağladı. Sıhhıye'de yer alan 200'e yakın kursiyerin yararlanabildiği Dans Merkezi ve Yıldızevler'deki Müzik Atölyesi de, geleceğin sanatçılarını yetiştirmeye başladı. Ata Mahallesi'nde bulunan Çankaya Kent Tarım Hobi Evi, doğal üretim yöntemleriyle “temel sebzecilik”, “mevsimsel sebzecilik”, “budama”, “aşılama”, “kompost yapımı”, “yağmur hasadı” gibi konularda verilen eğitim de büyük ilgi gördü. Zafer, Beytepe, Ozancan Akkuş, Orhan Veli, Kamer Genç, Münir Özkul Parkı'nın ve yenilenen Uğur Mumcu Parkı'nın yanı sıra Ata Park da Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 99. yılında yenilenerek açıldı.