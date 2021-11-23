Çankaya'da 25 Kasım etkinlikleri başladı

Çankaya Belediyesi, “25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü”nde kadın sorununa ilişkin farkındalık oluşturmak, kadına yönelik şiddete hayır demek için pek çok etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Farkındalık Haftası 22 Kasım'da ortaklaşa düzenlenen Toplumsal Cinsiyet ve Şiddet sempozyumu ile başladı.

Üç oturum olarak düzenlenen sempozyumda, Cinsiyete Dayalı Şiddetsiz Bir Dünyanın İnşası, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Hukuk ana başlıkları yer aldı. Hacettepe Üniversitesi, Başkent Üniversitesi ve Şiddetsiz Toplum Derneği'nden konuşmacıların yer aldığı sempozyumda Erkeklik, Babalık ve Şiddet ile Flört Şiddeti gibi güncel toplumsal sorunlar ve konular, uzman görüşleri ile birlikte ele alındı.

Tüm hafta devam edecek

Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü etkinlikleri kapsamında Çankaya Belediyesi 26 Kasım'da, sivil toplum kuruluşların katılımıyla anı ormanı oluşturacak. Bademlidere Kent Ormanı ve Parkı'nda düzenlenecek törenle yaşamdan koparılan tüm kadınların anısına binlerce fidan dikilecek.