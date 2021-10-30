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Çankaya'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı

Çankaya Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliklerle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı.



Çankaya Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliklerle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 98.yıl dönümü coşkuyla kutlandı. Etkinlikler kapsamında Birinci Meclis Binası'ndan Anıtkabir'e fener alayı düzenlendi. Fener alayına Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen ve binlerce vatandaş katıldı. Güvenlik güçleri fener alayının güzergahında bulunan yolları trafiğe kapattı.

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