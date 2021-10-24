Çankaya'da 29 Ekim kutlamaları başladı

Çankaya Belediyesi, Cumhuriyet'in 98'inci yılı kutlamalarına “Cumhuriyetin Bakır Sesleri” konseriyle başladı.

Çankaya Belediyesi, Cumhuriyet'in 98'inci yılı kutlamalarına “Cumhuriyetin Bakır Sesleri” konseriyle başladı. Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde sahne alan Türkiye'nin ilk ve en uzun soluklu bakır nefesli beşlisi Golden Horn Brass Başkentli sanatseverlerden büyük ilgi gördü. Klasik caz ile türküleri birleştirdiği repertuvarı ile Çankayalılarla buluşan grup, sahne performanslarıyla konsere katılan sanatsevere unutulmaz bir gece yaşattı.

Hafta boyunca Çankaya'nın dört bir yanında kutlamalar ve etkinlikler devam edecek. Flash mob ve bando gösterileriyle haftaya yayılacak kutlamalar, 29 Ekim'de "Meşaleli Yürüyüş" ve "Edip Akbayram Konseri"yle doruk noktasına ulaşacak.

Çankayalıları Cumhuriyet Bayramı coşkusunu birlikte yaşama çağrısında bulunan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Ülkemizin Cumhuriyetle, demokrasiyle, evrensel insan hak ve özgürlükleriyle yönetilmesi için mücadele veriyoruz. Biz milletin egemenliğine inanıyoruz. Biz bu ülkenin her karışında, barışın ve kardeşliğin tesis edilmesini savunuyoruz. Cumhuriyetimizin 98. Yılında, Cumhuriyetimizi yaşatma inancıyla ellerimizde meşalelerle Ata'mızın ebedi istirahatgahı Anıtkabir'in yanı başındaki Anıtpark'a yürüyeceğiz. Yüreğinde Atatürk sevgisi, cumhuriyet sevgisi olan her vatandaşımızı bu yürüyüşe ve Cumhuriyet Bayramı konserine davet ediyorum” dedi.