Çankaya'da 3 Aralık Engelliler Günü etkinlikleri

3 Aralık günü müzik dinletisi ve komedi skeçlerini içerecek ilk etkinlik Yılmaz Güney Sahnesi'nde, aynı gün akşam ise farklı kuruluşlardan engelli grupların katılacağı performanslar Cüneyt Gökçer Sahnesi'nde gerçekleşecek. 4 Aralık'ta ise Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde karma sergi düzenlenecek.

Çankaya Belediyesi 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında çok sayıda kuruluşla işbirliği yaparak 2 gün sürecek bir dizi etkinlik düzenliyor. İlk olarak DU-ÇE Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi ile ortak düzenlenen komedi konulu skeçler, çocuk korosu, canlı müzik dinletisinin yer alacağı etkinlik, Yılmaz Güney Sahnesi'nde saat 13.00'de gerçekleşecek. Etkinlikten sonra ise çekimleri Ankara'da yapılan "Beni Affet" dizisinin oyuncuları engelli çocuklar ile bir araya gelecek.

“Engelsizsiniz” 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında, Hacettepe Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Uygulama ve Araştırma Merkezi (MÜSAM) öncülüğünde, Devlet Tiyatroları işbirliği ile Çankaya Belediyesi Ç'engel Kafe, Hacettepe Üniversitesi Engelliler Araştırma ve Uygulama Merkezi, SERÇEV (Serebral Palsili Çocuklar Derneği), Yön Sanat Atölyesi, Capital Tango Dans, Engelsiz ve Mutlu Yaşam Derneği ile her engel grubundan katılımcıların buluşacağı etkinlik, Cüneyt Gökçer Sahnesi'nde aynı gün akşam saat 20.00'de yapılacak. Sanatın ve hayatın her alanında 'engelsiz' olunabileceği performanslarla sergilenecek.

Etkinliklerin devamı 4 Aralık'ta Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde gerçekleşecek. Eğitim kurumları ve sivil toplum kuruluşlarından fotoğraf sanatçılarının katkıları ile düzenlenecek karma serginin açılışı, 4 Aralık saat 17.00'de gerçekleşecek. Ç'engel Kafe, Ç'engel Atölye, ENFOD (Engelsiz Fotoğraf Derneği), Yusuf Karaman Özel Eğitim Uygulama Okulu, Yıldız Özel Eğitim İş Uygulama Okulu, Başkent Otizm Gençlik ve Spor Kulübü Derneği, Başkent Özel Eğitim Uygulama Okulu, "Engelim Olmayın" Derneği, Datça Ankara Lions Kulübü Özel Eğitim Uygulama Okulu ve Ege İlkokulunun katıldığı sergi, 11 Aralık'a kadar görülebilecek.