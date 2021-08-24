Çankaya'da 30 Ağustos coşkusu

Çankaya Belediyesi, pandemi nedeniyle kutlamasına sınırlama getirilen 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın coşkusunu sokaklara taşıyor. Çankaya Belediyesinin bayram otobüsü, marşlar eşliğinde mahalleleri gezerek Zafer Bayramı'nın 99. yılını kutlayacak, Türk Bayrağı ve Nutuk dağıtacak.

Çankaya Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusunu marşlarla cadde ve sokaklara taşıyor. Semtlerde vatandaşların 30 Ağustos Zafer Bayramını kutlayacak Çankaya Belediyesi, marşlar eşliğinde gezen bayram otobüsünden Türk Bayrağı ve Nutuk dağıtacak. Çankaya Belediyesi pandemiden dolayı kutlamalarına sınır getirilen 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Çankayalıların bayram coşkusuna ortak olacak.

Zafer Bayramı'nın 99. yılında kutlamaları mahalle mahalle, sokak sokak tüm Çankaya'ya yayacaklarını söyleyen Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, "30 Ağustos sadece bir zafer değil, bir ulusun ayağa kalkışı ve yeniden var olmasıdır. Ulusları ulus yapan milli günleridir. 30 Ağustos Zafer Bayramı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı gibi ulusal günlerimiz bizi biz yapan günlerdir. Çünkü bir ulus bağımsız yaşarsa bir ulustur. Halkımızın zafer ve kurtuluş günü olan 30 Ağustos Zafer Bayramımızı kutluyor, bizlere bağımsızlığımızı ve özgürlüğümüzü kazandıran başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere bu ülkenin kurtuluşunda, kuruluşunda ve birliğinin korunmasında varlığını ortaya koyan gazilerimizi, şehitlerimizi şükran, minnet ve saygıyla anıyorum” diye konuştu.