Çankaya'da 4 bin 731 kişiye evde bakım hizmeti verildi

Çankaya Belediyesi, 2018 yılında 4 bin 731 vatandaşın evine sağlık hizmeti götürdü. Pansuman, enjeksiyon, tansiyon ölçümü, şeker ölçümü, kan tetkiki için kan örneği alma gibi birinci basamak sağlık hizmetleri sağlayan Belediye, ambulansla nakil hizmeti de verdi. Sağlık ekiplerinin ziyaretinde fiziksel farklı şikayetleri konusunda da destek alan vatandaşlar, ilgili duruma göre tam teşekküllü hastanelere yönlendirildi. Yaz-kış hafta içi mesai saatleri içerinde hizmet veren Belediye sağlık ekipleri, bin 33 hastaya nakil hizmeti, 70 hastaya da şikayetleri konusunda sağlık kuruluşlarına yönlendirme amacıyla değerlendirmede bulundu.

Çankaya Belediyesinin evde sağlık ve evde temizlik hizmetlerinden yararlanmak isteyen Çankayalılar, Çankaya Halk Sağlığı Merkezine talepte bulunarak bu hizmetleri alabiliyor. Vatandaşlar, 0850 455 02 65 iletişim numarasını arayarak randevu alıp hizmetten faydalanabiliyor.