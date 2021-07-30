Çankaya'da açık havada sinema keyfi başlıyor

Çankaya Belediyesi'nin Açık Hava Sinema Şenliği 5 Ağustos'ta başlıyor. 4 hafta sürecek şenlikte 12 farklı noktada birbirinden güzel 4 film Çankayalılara nostalji dolu günler yaşatacak.

Çankaya'nın nostaljik geleneği "Açık Hava Sinema Şenliği" başlıyor. 5 Ağustos'ta Huzur Pazaryeri'nde ilk gösterimi yapılacak şenlik, 12 farklı noktada birbirinden güzel 4 filmle Çankayalılarla buluşacak. Sezon filmleriyle açık havada sinema keyfi yaşatan belediye, bu yıl Arif v 216, Bayi Toplantısı, 7. Koğuş ve Soul filmlerini Başkentlilere sunacak.

Nostalji dolu günler adına mahalle kültürünü yeniden canlandıran etkinliklerle Başkent Ankara'da yeni bir atmosfer oluşturmak istediklerini söyleyen Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, "Mayıs ayında sona eren tam kapanmanın ardından güzel günleri tekrar yaşatmak, sosyal mesafe ve pandemi kurallarına uyarak açık hava sinema nostaljisini Çankayalı hemşerilerimize yeniden hatırlatmak istedik. Vatandaşlarımız birlikte bir şeyler yapmaya hasret kalmış durumda. Çankaya Belediyesi olarak her türlü önlemi alarak halkımızı parklarımız ve kent meydanına dönüştürdüğümüz pazaryerlerinde birbirinden güzel etkinliklerle buluşturmaya devam edeceğiz" dedi.

İlk film gösteriminin 5 Ağustos'ta başlayıp 28 Ağustos'a kadar süreceği Çankaya Belediyesi Açık Hava Sinema Şenliği'nin gösterim takvimi ise şöyle:

"5 Ağustos Perşembe günü Huzur Pazaryeri'nde Arif v 216, 6 Ağustos Cuma günü Uğur Mumcu Parkı'nda 7. Koğuş, 7 Ağustos Cumartesi günü K. Esat Özgürlük Parkı'nda Bayi Toplantısı, 12 Ağustos Perşembe günü Aşıkpaşa Pazaryeri'nde Bayi Toplantısı, 13 Ağustos Cuma günü 100 Yıl Pazaryeri'nde 7. Koğuş, 14 Ağustos Cumartesi günü Zafer Park'ta Soul, 19 Ağustos Perşembe günü Atapark'ta Soul, 20 Ağustos Cuma günü Keklik Pazaryeri'nde Arif v 216, 21 Ağustos Cumartesi günü Metin Oktay Ortaokulu yanında Arif v 216, 26 Ağustos Perşembe günü Ahmet Arif Parkı'nda Bayi Toplantısı, 27 Ağustos Cuma günü Anıtpark'ta Soul, 28 Ağustos Cumartesi günü Cebece Camii önünde Arif v 216."