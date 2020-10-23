Çankaya'da açık havada spora devam

Açık hava spor etkinlikleri, İsmet İnönü, Ahmed Arif, Uğur Mumcu ve Muharrem Dalkılıç Parklarında Pazartesi, Çarşamba ve Cuma 09.00-11.00 ile 12.00-14.00 saatleri arasında yapılıyor.

Çankaya'da açık hava spor etkinlikleri, İsmet İnönü, Ahmed Arif Parkı, Uğur Mumcu ve Muharrem Dalkılıç Parklarında yeniden başladı. Antrenör eşliğinde yapılan spor etkinlikleri haftada üç gün günde iki seans şeklinde yapılıyor. İlk olarak temmuz ve ağustos aylarında yapılan, eylül ayında tekrar başlayan açık hava spor etkinliklerine katılan vatandaşlar, gerekli sağlık önlemlerini alarak spor yapmanın keyfini yaşıyor.

Birlik Mahallesi İsmet İnönü, Dikmen Ahmed Arif Parkı, Çukurambar Uğur Mumcu Parkı ve Çayyolu'ndaki Muharrem Dalkılıç Parklarında Pazartesi, Çarşamba ve cuma günleri yapılan açık hava sporuna vatandaşlar da yoğun ilgi gösteriyor. Açık havada spor, profesyonel eğitmenler eşliğinde temel beden eğitimi, kültür - fizik hareketleri, pilates, step - aerobik gibi farklı branşlarda yapılıyor.

Haftanın üç günü 09.00-11.00 ve 12.00-14.00 saatleri arasında yaptıkları spor ile güne daha zinde başlayan Çankayalılar, spor yaparken tedbiri de elden bırakmıyor. Pandemi nedeniyle gereken önlemleri alan vatandaşlar, sosyal mesafeyi koruyarak, Çankaya'nın en güzel parklarında doğanın kucağında spor yapmanın hem psikolojik hem de fizyolojik olarak olumlu etkilerini yaşama imkanı buluyor.