Çankaya'da ambalaj atıkları ekonomiye kazandırılıyor

Çankaya Belediyesinin çevreye duyarlı çalışmaları aralıksız sürüyor. Atıkları kaynağında ayrıştırma projesini pilot bölge olarak belirlenen Yaşamkent, Alacaatlı ve Dodurga mahallelerinde başlatarak evsel atıkların evlerde ayrıştırılmasını sağlayan Çankaya Belediyesi, ambalaj atıklarının tüm ilçede toplanması çalışmalarına da devam ediyor. Her gün düzenli toplanarak geri dönüşüme kazandırılan ambalaj atıklarının çevreye zarar vermelerinin önüne geçilirken, aynı zamanda milli ekonomiye de katkı sağlanıyor. Sadece Ekim ayında 6 bin 292 ton ambalaj atığının geri dönüşüme kazandırılmasını sağlayan Çankaya Belediyesi, çevre bilincinin gelişmesi için çalışmalarını afiş ve broşürlerle de destekliyor. Belediye ekipleri, ambalaj atıklarının yanı sıra atık pil, bitkisel atık yağ ve atık elektrikli ve elektronik eşyaları da topluyor. Çankaya Belediyesi vatandaşlardan konuyla ilgili gelen talepler doğrultusunda geri dönüşüm kutusu ve kumbara dağıtımını da gerçekleştiriyor.