Çankaya'da Anneler Günü kutlaması

Çankaya Belediyesi, bu yıl Anneler Günü'nün Ramazan ayının ilk haftasına gelmesinden dolayısıyla erken kutladı.

Çankaya Belediyesi, bu yıl Anneler Günü'nün için bir etkinlik düzenleyerek Çankayalı annelerin gününü kutladı. 4-5 Mayıs'ta Zafer Park'ta düzenlenen Anneler Günü kutlamalarında el emeği stantlarından çocuklara oyunlara kadar pek çok etkinlik yer aldı. Birlik Mahallesi'nde yer alan parkta, belediyenin UR 2430 Bölge Federasyonu ile birlikte hayata geçirdiği Girişimci Kadınlar Projesi'ne katılan kadınlar, el emeği stantları açtı. 30'dan fazla stantta yaklaşık 200 kadın girişimci; ahşap eşyalardan çantaya, keçe işlerden deri ürünlere kadar pek çok ürünü Çankayalıların beğenisine sundu.

Gün boyu çocuklar için birbirinden eğlenceli oyun ve etkinliklerin de yer aldığı etkinlikte, sadece kadınlardan oluşan Ankaralı grup Retro Queen ile Sema Moritz mini bir dinleti sundu. İki gün süren erken Anneler Günü etkinliklerinde başta Çankayalı anneler olmak üzere yüzlerce Başkentli keyifli saatler geçirip, el emeği stantlarını gezerek Girişimci Kadınlar Projesi'ne destek oldu.