Çankaya'da annelere şenlik var

Zafer Park'ta düzenlenecek 'Anneler Günü Şenliği'nde, el emeği stantlarından konserlere kadar pek çok etkinlik yer alacak.

5-6 Mayıs'ta Zafer Park'ta düzenlenecek 'Anneler Günü Şenliği'nde, el emeği stantlarından konserlere kadar pek çok etkinlik yer alacak.

Birlik Mahallesi'nde yer alan parkta, belediyenin UR 2430 Bölge Federasyonu ile birlikte hayata geçirdiği Girişimci Kadınlar Projesi'ne katılan kadınlar, el emeği stantları açacak. Stantlarda, ahşap eşyalardan, çantaya; keçe işlerden deri ürünlere kadar pek çok ürün, gelenlerin beğenisine sunulacak.

'Baba Destek Programı'na katılan belediye personeli babaların sertifika alacağı şenlikte, sadece kadınlardan oluşan Ankaralı grup Retro Queen 4 Mayıs'ta 15.00'te sahne alacak. Aynı gün 19.00'da ‘jazz a la turka' şarkılarıyla Sema Moritz'in dinleyicileriyle buluşacağı şenlik, 5 Mayıs Pazar günü saat 15.00'te halk müziği sanatçısı İlknur Yakupoğlu ve 19.00'da keman sanatçısı Canan Anderson ile devam edecek.