Çankaya'da asfalt çalışmaları ara vermeden devam ediyor

Çankaya'da 94 farklı bölgede asfalt kaplama, bakım ve onarım çalışmalarını sürdüren ekipler bu hafta Beytepe Mahallesi'de çalışmalarına devam ediyor.

Çankaya Belediyesi, sezonun açılmasından bu yana asfalt çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. İlçede yer alan 123 mahallenin 94'ünde tam kaplama, renkli desenli kaldırım, onarım ve yama işlerinden oluşan asfalt çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Temmuz ayının son günlerinde çalışmalarını Ayrancı ve Konutkent bölgelerinde yoğunlaştıran ekipler, bayram tatili öncesi Ağustos ayının ilk haftasında Beytepe Mahallesi'nde çalışmalarına devam ediyor. Beytepe'de yeni açılan 5355, 5358, 5359 ve 5361 sokakların tam kaplama asfalt ve yol çizgisi çalışmalarını tamamlayan ekipler bayram öncesi bölgede asfaltsız yol bırakmayacak.

2014 yılında göreve geldiği ilk günden itibaren Çankaya'nın asfaltsız sokağı kalmayacağını söylediğini hatırlatan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Bu zamana kadar 1 milyon ton üzerinde asfaltı, Çankaya sokak ve caddelerine döşedik. Ekiplerimiz sezonun başlamasıyla birlikte gece gündüz demeden çalışıyorlar. Bu sezon sonuna kadar altyapı çalışmalarından dolayı bozulan sokak ve kaldırımlarımızı onarmanın yanı sıra yeni açılan yollar ile asfaltı bozulan cadde ve sokaklarda çalışmalarımıza devam edeceğiz” diye konuştu.

Caddeler de asfaltlanıyor

Sokakların yanı sıra caddelerde de asfalt çalışmalarını koordineli bir şekilde sürdüren Çankaya Belediyesi, 82 sokakta tam kaplama, 711 sokakta onarım çalışması ile 21 caddede tam kaplama ve 113 caddede onarım çalışmalarını bitirdi. İlçede yer alan resmi kurum ve okullarda da talepleri anında yerine getiren Belediye, 4 resmi kurum ile 7 okulda asfalt çalışmalarını tamamladı.