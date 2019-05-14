Çankaya'da asfalt çalışmaları başladı

Havaların mevsim normallerine dönmesiyle birlikte asfalt sezonunu açan Çankaya Belediyesi, ilçenin birçok yerinde tam kaplama, onarım ve yama çalışmalarına başladı. İlçede yer alan sokaklarda bölgenin fiziki yapısına göre planlama yapan Çankaya Belediyesi, ilk olarak asfalt kazıma ve temizleme çalışmalarına başladı.

Belediyeye bağlı 123 mahallede tam kaplama, onarım ve yama çalışmalarını koordineli bir biçimde sürdüren belediye, ilçede asfaltsız sokak bırakmamak için tüm birimleriyle çalışıyor.

Asfalt çalışmalarında ilk olarak Umut Mahallesi ve Bademlidere bölgesiyle başlayan Çankaya Belediyesi, talepler doğrultusunda birçok bölge ve sokakta asfalt çalışmalarına devam edecek.