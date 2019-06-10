Çankaya'da asfalt çalışmaları tüm hızıyla sürüyor

Havaların ısınmasıyla birlikte asfalt sezonunu açan Çankaya Belediyesi, ilçede asfaltsız sokak bırakmamak için tüm birimleriyle çalışmalarını sürdürüyor. Mahallelerin fiziki yapısına göre planlama yapan Çankaya Belediyesi, ilk etapta 13 mahallede asfalt çalışmalarını tamamladı.

Türkiye'nin en büyük ilçe belediyesi olma sorumluluğu ile hareket eden ve 123 mahallede asfalt çalışmalarını koordineli bir biçimde sürdüren Çankaya Belediyesi, sokakların yanı sıra caddelerde ve resmi kurumlarda da tam kaplama asfalt serimini gerçekleştiriyor.

Asfalt sezonunun açılmasından bu yana 13 mahallede tam kaplama asfalt çalışmalarını tamamlayan Çankaya Belediyesi bu süreçte 23 cadde, 11 sokak ve 1 okulda tam kaplama asfalt serimini gerçekleştirdi.

Çankaya Belediyesinin bu zamana kadar tam kaplama asfalt serimi yaptığı mahalleler, caddeler ve sokaklar şöyle:

"Ata Mahallesi: 1068-1069-1070-1071-1072-1073-1077 Caddeler

Aydınlar Mahallesi: Cahit Sıtkı Sokak, İsa Yalçın, Ece, Elmadağı, Pir Sultan, Çelikkale ve İğde Caddeleri

Bademlidere Mahallesi: 262 Sokak

Birlik Mahallesi: 501 Sokak

Çiğdem Mahallesi: 1561 ve 1564 Cadde

Emek Mahallesi: 11-13-18 ve 20 Caddeler

Göktürk Mahallesi: Necla Kızılbağ Anadolu Lisesi

İlkbahar Mahallesi: 623 Sokak

İşçi Blokları Mahallesi: 1524 Sokak

Karapınar Mahallesi: 1182-1183 ve 1186 Cadde ile 1168 ve 1185 Sokak

Kırkkonaklar Mahallesi: 366 ve 381 Sokak

Kızılay Mahallesi: Elgün ve Ihlamur Sokak

Umut Mahallesi: Sembol Caddesi".