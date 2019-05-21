Çankaya'da asfalt sezonu hızlı başladı

Asfalt çalışmalarında ilk olarak Umut Mahallesi ve Bademlidere bölgesiyle başlayan Çankaya Belediyesi, Ata Mahallesi'nde tam kaplama çalışmasını sürdürüyor. Başkan Alper Taşdelen'in ‘Çankaya'da asfaltsız sokak kalmayacak' sözüyle geçtiğimiz dönemde Çankaya'nın 124 mahallesinde birden çalışma yapan Belediye, 5 yıllık süreçte tam kaplama, onarım ve renkli desenli asfalt kaldırım olmak üzere Çankaya sokaklarına 1 milyon ton asfalt serimi gerçekleştirdi. Çankaya Belediyesi, mahalle sayısı 123'e düşen Çankaya'da bu sezon da ihtiyaç duyulan her sokak ve caddede çalışma yapacak.

Mahalle mahalle çalışma

Çankaya Belediyesi, 2018 yılında da tüm birimleriyle var gücüyle çalışmalarını sürdürdü. Geçtiğimiz yıl 300 bin 230 ton asfalt serimi gerçekleştiren Çankaya Belediyesi, 108 mahallede aralıksız çalıştı. Çankaya'nın 470 sokak ve caddesinde tam kaplama asfalt serimi gerçekleştiren Belediye, 1280 sokak ve caddede ise onarım çalışmalarını bitirdi. İlçede yer alan sokaklarda bölgenin fiziki yapısına göre planlama yapan Çankaya Belediyesi, ilk olarak asfalt kazıma ve temizleme çalışmaları yapıyor. Umut Mahallesi ve Bademlidere Bölgesinde tam kaplama asfalt çalışması yapan ekipler, geçtiğimiz hafta sonu itibariyle Ata Mahallesi 1068, 1069, 1070, 1071, 1072, 1073, 1077 sokaklarda asfalt çalışması yaptı. Belediye ekipleri, Birlik, Emek, Çiğdem ve İşçi Blokları Mahallelerinde de çalışmalarını sürdürüyor.