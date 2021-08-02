Çankaya'da asfalt ziftine düşen 3 yavru köpek kurtarıldı

Vatandaştan gelen ihbar üzerine bölgeden hayvanları alan ekipler, 6 gün boyunca köpekleri ziftten arındırarak yanık tedavisi uyguladı. Ziftten dolayı açık yaraları oluşan köpeklerin tedavi işlemleri, Çankaya Belediyesi Sahipsiz Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde özel bir alanda sürüyor. Yaşları ortalama 3 olan köpeklerin tamamı sağlığına kavuştuktan sonra sahiplendirilmek için Yavru Sahiplendirme bölümüne alınacak. Çankaya Belediyesi veteriner hekimleri zifte bulaşan bir hayvan görüldüğü durumda vatandaşların köpeğe müdahale etmesinin riskli olduğunu belirterek, bölgeye acil veteriner hekimin çağrılması gerektiğine dikkat çekti.