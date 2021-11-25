Çankaya'da Aşıkpaşa pazar yeri kent meydanına dönüşüyor

2021'de 4 pazar yerinin üstünün kapatılacağını açıklayan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Mürsel Uluç ve Keklikpınarı pazar yerlerinin ardından Aşıkpaşa pazar yerinin de üzerinin kapatılması için düzenlenen temel atma törenine katıldı. Törende konuşan Taşdelen, “Aşıkpaşa pazar yerine bölgenin acil ihtiyacı olduğunu biliyorduk. Bu yüzden hızlıca tamamlayıp hizmete açtık. O dönemde halkımıza mini bir referandum yaparak sorduk. Halkımız üstünün kapanmasını istedi. Biz de şimdi halkımıza verdiğimiz sözü tutmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Pazar yerleri haftanın bir günü sebze meyve satışı yapılan yerler olarak işlev görüyordu. Biz pazar yerlerini haftanın her günü vatandaşların yararlanabileceği, sosyal faaliyetlerini sürdürebileceği kent meydanları haline dönüştürdük. İlkini 100. Yıl pazar yerinde başlattığımız kent meydanı pazar yeri konseptini tüm pazarlarımızda uyguluyoruz. Aşıkpaşa pazar yerimiz tamamlandığında bu bölge spor ve kültür sanat etkinlerinin rahatça yapılabileceği yedi gün yaşayan kent meydanı haline gelecek" dedi.

2021 yatırım programını her hafta açılış ve temel atmayla aralıksız sürdürdüklerini kaydeden Başkan Taşdelen, şunları kaydetti:

"Çankaya'nın tüm tarihinde gerçekleşen yatırımların üzerinde yatırım gerçekleştirdik. Bizim işimiz gücümüz çalışmak. Yağmur, kar demeden çalışıyoruz. Her zaman söylüyorum. Biz Mustafa Kemal Atatürk'ün ilçesiyiz. Onun mirasını gelecek nesillere aktarmak için, onun adına çalışarak layık olacağız. Biz rant için değil halk için çalışıyoruz. Çankaya Belediyesi halkındır ve Çankaya'nın en değerli arazilerini, park, kültür merkezi, kreş, pazar yeri gibi yatırımlarla tekrar halka veriyoruz.”

Çankaya Belediyesi'nin en önemli özelliğinin insan odaklı, halk odaklı çalışma ve projeleri olduğunu vurgulayan Başkan Taşdelen, "Hayatın her alanında olan bir belediye inşa ettik. Kreşlerimiz, pazar yerlerimiz, kültür merkezlerimiz, Çankaya Evlerimiz, engelsiz yaşam merkezimiz, ödüllü parklarımız, özel sektörden daha önde havuzlar ve spor merkezlerimizle hayatın her alanında var olan bir belediye oluşturduk. İnsana dokunan, Çankayalının yaşam kalitesini arttıran, 'İyi ki Çankayalıyım' dedikleri bir belediyeye dönüştük" diye konuştu.