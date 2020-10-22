Çankaya'da “Atatürk ve Cumhuriyet” temalı resim yarışmasına katılma süresi uzatıldı

yılı kutlamaları kapsamında ilköğretim çocuklarının katılabileceği “Atatürk ve Cumhuriyet” temalı resim yarışmasına başvuruları 26 Ekim'e kadar uzattı. Çocuklar yarışmaya resimlerini kendilerine en yakın Çankaya Evi'ne ulaştırabilecekleri gibi cumhuriyetresim@cankaya.bel.tr e-posta adresine göndererek de katılabilecekler.

Çankaya Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı hazırlıklarını sürdürüyor. Belediye, ilköğretim çocukları için “Atatürk ve Cumhuriyet” temalı resim yarışması düzenledi. Cumhuriyetin 97. yılı kutlamaları kapsamında düzenlenen yarışma 26 Ekim'e kadar uzatıldı. Çocuklar yarışmaya, resimlerini kendilerine en yakın Çankaya Evi'ne ulaştırabilecekleri gibi cumhuriyetresim@cankaya.bel.tr e-posta adresine göndererek de katılabilecekler.

Çankaya ilçesi sınırlarında ikamet eden ilköğretim öğrencileri, resim yarışmasına 6-8 yaş, 9-11 yaş ve 12-13 yaş grubu olarak üç kategoride katılabilecek. Çocuklar, 35x50 boyutunda yapacakları resimleri kendilerine en yakın Çankaya Evi'ne teslim edecekler. Çankaya Belediyesi resim eğitmenlerinin değerlendireceği yarışmanın ödül töreni 28 Ekim günü saat 13.30'da Zafer Park'ta yapılacak. Yarışmada dereceye giren her kategorideki üç öğrenciye Sanata Teşvik Ödülü'nün yanı sıra resimlerini sergileme ödülü de verilecek.

“Cumhuriyet karanlığa ekilen yıldızdır”

Bu yıl Cumhuriyet'in ilanının 97. yılını pandemi koşulları gölgesinde kutlayacaklarını kaydeden Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın önemini ve anlamını çocukların resmetmesi için "Atatürk ve Cumhuriyet" temasını seçtiklerini söyledi. Cumhuriyet'in insanı öncelik alan en demokratik yönetim biçimi olduğunu sözlerine ekleyen Taşdelen, “Çocuklarımızın hafızasındaki Atatürk ve Cumhuriyet resimlerini heyecanla bekliyoruz. Çünkü Cumhuriyet karanlığa ekilen yıldızdır. Çünkü Atatürk dünyada örnek alınmış büyük bir liderdir. Cumhuriyet demokrasi demektir. Cumhuriyet memleket demektir. Hiç kuşkusuz çocuklarımızın her biri birbirinden güzel ve anlamlı resimler yapacaklar. Ancak yarışmanın anlamı gereği her kategoriden 3 çocuğumuza ödül vereceğiz” şeklinde konuştu.