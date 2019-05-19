Çankaya'da Baharevlerinin sayısı artacak

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, yeni dönemde 5 Baharevi daha açacaklarını açıkladı.

İlk döneminde Baharevi sayısını 7'ye çıkaran Çankaya Belediyesi, Ayrancı, Cebeci, Oran, Sokullu, Mutlukent, 100. Yıl ve Esat Baharevlerinde özel günlerden gündelik konular ve sağlıkla ilgili seminerlere, konser ve gezilerden film gösterimlerine, pek çok etkinlikle vatandaşları buluşturdu. Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, yeni dönemde 5 Baharevi daha açacaklarını açıkladı.

Çankaya Belediyesine ait, Ayrancı, Cebeci, Oran, Sokullu, Mutlukent,100. Yıl ve Esat semtlerinde hizmet verdiği Baharevleri, yaşlı nüfusu akranlarıyla bir araya getiriyor. Birbirleriyle sohbet edip hoşça vakit geçirebilme imkanı bulan vatandaşlar, Baharevleri'nin kendileri için ikinci bahar anlamını taşıdığını belirtiyor. Kültür, sanat ve farkındalık amaçlı çeşitli etkinliklerin düzenlendiği Baharevlerinde, konusunda uzman kişiler tarafından kişisel gelişim ve sağlık konularına ilişkin eğitim ve seminerler ile güncel olaylara ilişkin farkındalık toplantıları yapılıyor. Geçen yıla göre daha fazla ilgi gören Baharevleri sene başından bu yana 30 bin 625 vatandaşı konuk etti.

5 yeni Baharevinde ikinci bahar

Yaşlı vatandaşların akranlarıyla vakit geçirmelerine olanak sağlayan Baharevleri'nin yoğun talep gördüğünü ve yılda 65 bin kişiden fazla vatandaşı konuk ettiklerini belirten Taşdelen, “Ayrancı, Cebeci, Oran, Sokullu, Mutlukent,100. Yıl ve Esat semtlerinde hizmet verdiğimiz Baharevlerine yeni dönemde 5 Baharevi daha ekleyeceğiz. Yaşlı nüfusu akranlarıyla bir araya getirdiğimiz, kültür, sanat ve farkındalık amaçlı etkinliklerin yanı sıra kişisel gelişim ve sağlık konularına ilişkin eğitim ve seminer olanakları sunduğumuz Baharevlerini, Bahçelievler, Seyranbağları, Karapınar, Ata ve Kırkkonaklar'da açacağız” diye konuştu.

Çankaya Belediyesi Baharevleri, birinci basamak hemşirelik hizmetleri, fiziksel egzersiz ve dans dersleri, satranç, tavla gibi aktivitelerden yararlanma imkanı da sunuyor. Alzheimer, demans, geriatri, hipertansiyon, diyabet gibi sağlık konularında seminerlere de ev sahipliği yapan Baharevlerinde her yıl Dünya Sağlık Günü dolayısıyla ölçümler ve taramalar da yapılıyor.

Çankaya Belediyesi bünyesine bağlı olarak hizmet veren sosyal mekanlar en çok, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Kasım ve Aralık aylarında ilgi görüyor.