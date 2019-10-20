Çankaya'da bale ve modern dans kursları başlıyor

Çankaya Belediyesi Zülfü Livaneli Kültür Merkezi'nde yeni dönem bale ve modern dans kursları Kasım'da başlıyor. 22 Ekim'e kadar sürecek kayıtların ardından minik Çankayalılar Zülfü Livaneli Kültür Merkezi'nde dansla buluşacak.

Çankaya Belediyesi kültür merkezleri her alanda farkını ortaya koymaya, Başkent'in kültür ve sanat hayatına yön vermeye devam ediyor. Geçtiğimiz dönemde yoğun ilgi gören Çankaya Belediyesi Zülfü Livaneli Kültür Merkezi'nde yeni dönem bale ve modern dans kursları Kasım'da başlıyor. 22 Ekim'e kadar sürecek kayıtların ardından minik Çankayalılar Zülfü Livaneli Kültür Merkezi'nde dansla buluşacak. 5 - 6 ve 7 yaşındaki minik öğrenciler için bale ve 8 - 10 yaş arası yıldız öğrenciler için modern dans kurslarının kayıtları 22 Ekim'de sona erecek. Kayıtlar, Yıldız'daki Zülfü Livaneli Kültür Merkezi'nde devam ederken, kayıt için fotoğraf ve kimlik fotokopisi isteniyor.

Sanatın tüm güzellikleri zülfü livaneli kültür merkezi'nde

Çankaya Belediyesi Zülfü Livaneli Kültür Merkezi yeni sezona farklı derslerle hızlı bir giriş yapıyor. Merkez'de bu dönem Kasım ayında modern dans ve balenin yanı sıra yetişkinler için piyano, sinema, senaryo, kamera önü oyunculuk, edebiyat gibi birçok farklı kurs imkanı Çankayalılara sunulacak. Sinemaseverleri film çekme konusunda cesaretlendirmeyi ve sinema sektöründe çalışabilecek yetiyi kazandırmayı hedefleyen Sinema Atölyesi, bu yıl farklı dersler ile eğitim yelpazesini genişletiyor. Atölye, katılımcılarına film yapımının tüm aşamalarını öğrenme imkanı sunuyor. 12 hafta boyunca sürecek atölye programında; senaryo yazımından montaja, yönetmenlikten ışığa kadar film yapımına dair tüm süreçler eğitmenler eşliğinde katılımcılarla beraber yürütülüyor. Geçtiğimiz yıl eklenen "Kamera Önü Oyunculuk Eğitimi" ile Çankayalı gençler, hem kameranın önünü hem de kamera arkasını deneyimleyebilecek. Edebiyat Atölyesi de geçen dönem olduğu gibi bu yıl edebiyatseverleri öykü yazma teknikleri ile buluşturacak.