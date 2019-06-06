Çankaya'da bu yaz da sinema nostaljisi yaşanacak

Her yıl sezon filmlerini Çankayalılar ile buluşturan etkinlik bu yıl Farah Zeynep Abdullah ve Fikret Kuşkan'ın başrollerinde oynadığı “Bizim İçin Şampiyon” ve yine başrollerinde Yılmaz Erdoğan ve Kıvanç Tatlıtuğ'un yer aldığı “Organize İşler Sazan Sarmalı” filmlerini izleyici ile buluşturacak.

Açık Hava Sinema Etkinlikleri, Dikmen bölgesinde 7 farklı nokta, Cebeci, Aşıkpaşa, Küçük Esat, 100. Yıl, Ayrancı, Birlik, Metin Oktay, Çayyolu, Anıttepe, Yaşamkent, Ahlatlıbel, Sancak, Karapınar mahallelerinde ve Hacettepe, Ankara ve Gazi Üniversiteleri kampüsü olmak üzere 24 farklı noktada gerçekleştirilecek.

Yaşanmış bir aşk hikayesi

Dram, biyografi türündeki “Şampiyon” filmi, efsane yarış atı Bold Pilot sayesinde bir araya gelen jokey Halis Karataş ve eşi Begüm Atman'ın büyük aşkını konu ediyor. 1996 yılındaki Gazi Koşusu'nda 2:26:22'lik rekora sahip Bold Pilot'un sahibi Özdemir Atman'ın kızı Begüm Atman ile Bold Pilot'un daimi jokeyi Halis Karataş'ın başarılarına yer verilen filmin yönetmen koltuğunda Ahmet Katıksız oturuyor. Ekin Koç, Farah Zeynep Abdullah ve Fikret Kuşkan'ın rol aldığı film yaşanmış bir aşkı anlatıyor.

Organize İşler devam ediyor

Organize İşler filminin devamı olan yapımın senaryosu ve yönetmenliği Yılmaz Erdoğan'a ait. Komedi, aksiyon türündeki Organize İşler Sazan Sarmalı'nın oyuncu kadrosunda ise Erdoğan'ın yanı sıra Kıvanç Tatlıtuğ, Ezgi Mola, Bensu Soral, Rıza Kocaoğlu gibi isimler yer alıyor.