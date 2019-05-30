Çankaya'da camiler bayrama hazırlanıyor

İlçedeki ibadethanelerde yıl boyunca rutin temizlik çalışmaları yürüten Çankaya Belediyesi, Ramazan ayı nedeniyle hız verdiği çalışmalarına bayram temizliğini de ekledi. Vatandaşların daha temiz ve sağlıklı ortamlarda ibadet edebilmeleri için yürütülen çalışmalar kapsamında, her gün farklı ibadethaneler baştan aşağı temizleniyor.

Belediye ekiplerinin sabah erken saatlerde başladığı ve akşam saatlerine kadar süren temizlik çalışmalarıyla günde 3-4 ibadethane temizleniyor ve daha sağlıklı koşullara kavuşturuluyor.

Ramazan ayı boyunca günlük temizlik ve çöp toplama çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Çankaya Belediyesi, ilçedeki camileri de bayrama hazırlıyor. Vatandaşların ibadetlerini gerçekleştirdikleri tüm merkezleri temizleyen ekipler, dezenfekte çalışmalarıyla da bayramda yoğun olarak kullanılacak camilerde halk sağlığı için gerekli özeni sağlıyor.