Çankaya'da çöp konteynerleri önce yıkanıyor, sonra ilaçlanıyor

Yerleşik nüfusu 900 bini aşkın, gündüz nüfusu ise 2 buçuk milyonu bulan ilçe sınırlarında temizlik ve ilaçlama yapan Çankaya Belediyesi, evsel atıkların toplandığı konteynerleri önce yıkıyor ardından uçkun mücadelesi için ilaçlamasını yapıyor.

İlçe genelinde mümkün olduğunca ‘bas aç' sistemiyle çalışan çöp konteyneri sistemine dönüş yapan Çankaya Belediyesi, yıpranan konteynerleri de yeniliyor.

Uçkun mücadelesi için konteyner ilaçlaması

Değişen hava sıcaklıkları nedeniyle uçkunların saklanma ve üreme alanına dönüşen konteynerler ilaçlama birimi ekipleri tarafından da rutin olarak ilaçlanıyor. Koordineli bir biçimde yapılan çalışmalar tüm ilçe sınırlarında uygulanıyor.