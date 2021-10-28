Çankaya'da Cumhuriyet Bayramı kutlamaları başladı

Semtlerde bando gösterileri ve Anıtpark'ta Edip Akbayram konseri hazırlıklarını tamamlayan belediye, Kızılay ve Kuğulupark'ta düzenlenen flashmob gösterileri ile vatandaşları etkinliklere davet etti. Sanatçılar Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'in Cumhuriyet Bayramı mesajını da seslendirdiler. Taşdelen mesajında, “Burası Atatürk'ün ilçesi Çankaya. Burası Cumhuriyetin kalesi. Çankaya Belediyesi sonsuza kadar Cumhuriyetle yaşayacak. Çankaya, Mustafa Kemal Atatürk ve mücadele arkadaşlarının bağımsızlık ve Cumhuriyet ateşini yaktıkları mekandır. Çankaya, Cumhuriyet rejiminin müjdesidir. Çankaya, Anadolu bozkırında yakılan halk yönetimi ateşidir. Çankaya'dan Cumhuriyete bin selam olsun. Cumhuriyet sensin, Cumhuriyet senin. Cumhuriyetimizin 98. yaşı kutlu olsun” dedi.

SesVerSus Acapella grubunun Çankaya Belediye Başkanlığı önünde ve Kuğulupark'ta yaptığı flashmob dinletileri izleyenler tarafından beğeni ile izlendi. Grup, dansçılar eşliğinde gerçekleştirdikleri gösteride Kerimoğlu Zeybeği, Ankara'nın Taşına Bak, Bahçe Duvarını Aştım türkülerini seslendirdi. Flashmob gösterileri vatandaşların coşkulu katılımıyla söylenen İzmir Marşı ile sona erdi.