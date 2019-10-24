Çankaya'da Cumhuriyet coşkusu

Çankaya Belediyesi, Cumhuriyet'in 96. yılını Anıtkabir'e meşaleli yürüyüş ve Anıtpark'ta Athena konseriyle kutlayacak. Cumhuriyet Haftası başlığında yapılacak kutlamalar kapsamında ayrıca Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Merkezi'nde "Cumhuriyet Konferansları" gerçekleşecek.

Çankaya Belediyesi, Cumhuriyet'in 96. yılını kutlamaya hazırlanıyor. Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Merkezi'nde “Çankaya Cumhuriyet Konferansları” ile başlayacak kutlama haftasında 26 Ekim Cumartesi saat 14.00'de “Cumhuriyetin Düşündürdükleri” başlığı altında Gazeteciler Çiğdem Toker ve Murat Yetkin ile Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski Genel Başkanı Altan Öymen konuk edilecek. 27 Ekim saat 13.00'de ise "Cumhuriyetin Tarihsel Birikimi" konulu konferansta tarihçi İlber Ortaylı'yı, saat 17.00'de "Türkiye Cumhuriyeti'nin Güncel Soru ve Sorunları" konulu konferansta Fikret Bila, İsmail Saymaz ve Deniz Zeyrek'i Çankayalılarla buluşturacak.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Birlikten güç doğuyor anlayışımızı milli bayram kutlamalarımızda da sürdürüyoruz. Büyük Atamızın bizlere armağan ettiği Cumhuriyetimizin 96. yılını büyük bir coşkuyla ve hep birlikte tüm Ankaralılarla kutlamak istiyoruz. Tüm vatandaşlarımızı hem meşaleli yürüyüşümüze hem de Anıtpark'ta gerçekleştireceğimiz Athena konserimize davet ediyorum. Çankaya Belediyesi olarak bu yıl ilk kez düzenlediğimiz Cumhuriyet Konferanslarımızda değerli gazetecilerimizi ve tarih profesörü İlber Ortaylı'yı halkımızla buluşturacağız. Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Merkezimizde gerçekleşecek Cumhuriyet'in anlam ve öneminin pekiştirileceği konferanslarımıza da vatandaşlarımızı davet ediyorum” dedi.