İhlas Haber Ajansı

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Çankaya'da Cumhuriyet coşkusu

Çankaya Belediyesi, Cumhuriyetin 98.

yıl dönümünü çeşitli etkinliklerle kutladı.


Cumhuriyet Bayramı kutlamaları Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'in Çayyolu Atapark'taki Atatürk Anıtı'na çelenk bırakması ile başladı. Ardından Cebeci Çankaya Evi, Bademlidere Çankaya Evi, Kuğulu Park, Bahçelievler 7. Cadde, Ulus eski TBMM önünden Gar-Tandoğan-Anıtkabir ve Akdeniz Caddesi güzergahı üzerinden meşaleli yürüyüş yapılarak Anıtpark'a ulaşıldı. Gün boyu Çankaya Belediyesi Cumhuriyet otobüsü marşlarla cadde ve sokaklarda dolaşarak Nutuk, Çocuklar İçin Nutuk, Cumhuriyet Şiirleri Kitapları ve Türkiye bayrağı dağıttı.

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