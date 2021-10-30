Çankaya'da Cumhuriyetin 98. yılı coşkuyla kutlandı

yıl kutlamaları büyük bir coşkuyla kutlandı.

Çankaya'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı gün boyu süren büyük etkinliklerle kutlandı. Cumhuriyetin 98. Yılı kutlamaları kapsamında ilçe genelinde bando gösterisi yapılırken, akşam Birinci Meclis'ten Anıtpark'a kortej halinde ‘Meşaleli Yürüyüş' düzenlendi. Cumhuriyet coşkusu, Edip Akbayram'ın Anıtpark'ta verdiği konserle devam etti.

Konserler, flash mob gösterileri gibi bir dizi etkinlikle Cumhuriyetin 98. yılı kutlamalarını bir hafta önceden başlatan Çankaya Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda sabahın erken saatlerinden itibaren coşkulu kutlamalar yaptı. Kutlamalarda konuşan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen ise, “Atatürk bize bilimi, akılı ve çağdaş uygarlık düzeyini bıraktı. O nedenle Atatürk çağları aşan bir liderdir. Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın Mustafa Kemal Atatürk aydınlığı” dedi.

‘Çankaya sokakları gün boyu şenlendi'

Çayyolu Atapark'ta bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk koyulmasıyla başlayan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri, gün boyu ses araçlarının milli marşlar eşliğinde şehir turu ile Nutuk, Çocuklar için Nutuk, Cumhuriyet şiirleri kitapları ve Türk Bayrağı dağıtımıyla devam etti. Çankaya Belediyesi Gençlik Bandosu da gün boyu parklarda ve meydanlarda milli marşları seslendirdi. Taşdelen'in binlerce vatandaşla birlikte ilk TBMM önünde başlayarak yaptığı ‘Meşaleli Yürüyüş bando eşliğinde Gar, Tandoğan-Anıtkabir ve Akdeniz Caddesi güzergahı üzerinden Anıtpark'a varılmasıyla tamamlandı.

‘En büyük bayram kutlu olsun'

Anıtpark'ta binlere seslenen Taşdelen “Atamızın hemen yanı başında Cumhuriyetimizin 98. yılını kutluyoruz. O'nun deyimiyle en büyük bayramdır bugün, kutlu olsun. Bizler, Mustafa Kemal'in askerleriyiz ve öyle olmaya da devam edeceğiz. Biz, Çanakkale'deki Seyit Onbaşı'dan, Erzurum'daki Nene Hatun'dan, İzmir'de ilk kurşunu atan Hasan Tahsin'den geliyoruz. Biz, tam bağımsız Türkiye diyen Denizlerden, ben anti-emperyalistim diyen Uğur Mumculardan geliyoruz. Atatürk bize bilimi, aklı ve çağdaş uygarlık düzeyini bıraktı. O nedenle Atatürk çağları aşan bir liderdir. Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın Mustafa Kemal Atatürk aydınlığı” ifadelerini kullandı. Konuşmasının sonunda, “Edip Akbayram bizim onurumuz, bizim gururumuzdur ve biz sanatçılarımızın, aydınlarımızın değerini onlar yaşarken biliyoruz” diyen Başkan Alper Taşdelen, Çankaya Belediyesi tarafından 13 Kasım'da Cevizlidere Mahallesi'nde açılacak yeni parka Edip Akbayram'ın adının verileceği müjdesini verdi.

‘Edip Akbayram kızı ile ilk kez sahneye çıktı'

Konserde ilk olarak Edip Akbayram'ın kendisi gibi sanatçı olan kızı Türkü Akbayram sahneye çıktı. Söylediği şarkı ve türkülerle beğenilen Türkü Akbayram'ın performansının ardından Türk Müziğinin büyük ismi Edip Akbayram Ankaralılarla buluştu. Muhteşem sesi ve yorumuyla Cumhuriyet coşkusunu doruğa çıkaran Akbayram'ın söylediği türkülere alanı dolduran vatandaşlar da hep bir ağızdan eşlik etti. Kızı ile birlikte ilk kez sahneye çıktığını söyleyen Edip Akbayram, konserin son şarkısı olan Zülfü Livaneli'nin ‘Sevda Değil' eserini kızıyla birlikte seslendirdi.