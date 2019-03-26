Çankaya'da dayanışma daha da güçlenecek

Taşdelen, "Yeni dönemde sosyal projelere ivme kazandıracağız" dedi.

Çankaya'da sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini sunmaya özen gösterdiklerini ve bunun vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandığını belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Halkımızdan aldığımız takdirle ve güçle çok çalışmaya devam edeceğiz. Biz istiyoruz ki Çankaya'da yaşayan her vatandaşımız mutlu olsun. Geliri yetersiz ve ihtiyacı olan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gidermelerine destek oluyoruz. Kültürümüz ve insana bakış açımız bunu gerektiriyor. Sosyal yardım sosyal demokrat bir yaklaşımdır. Bu modeli Çankaya'da uygulayarak vatandaşlarımıza fayda sağlamayı amaçladık. Bu bizim insana bakışımızın, insanımıza saygımızın göstergesidir” diye belirtti.

Taşdelen, yeni dönemde de 5 bin haneye Çankaya Halk Kart, Çankaya'nın Filizleri ile 3 bin öğrenciye burs, 75 bin kişiye kültür gezisinin yanı sıra dezavantajlı kesimlere yönelik Engelli Sosyal Merkezi ve Aşevi'ni hizmete açacaklarını açıkladı. Taşdelen, yeni dönemde 8 Çankaya Evi, 5 Baharevi, 4 kreşi daha kazandıracaklarını sözlerine ekledi. Yeni dönemde sosyal belediyecilik anlayışı ile halka dokunan hizmetlerine ivme kazandıracaklarını ifade eden Taşdelen, "Günümüz zorlu ekonomik koşullarına biraz olsun destek vermek amacıyla geliri düşük hanelere, banka kartına 400 TL yüklü Çankaya Halk Kart veriyoruz. Vatandaşlarımıza istedikleri yerden alışveriş yapma olanağı sağlayan bu kartı, yeni dönemde 5 bin haneye vereceğiz. Gıda ihtiyaçlarına katkı sunmak için 80 bin gıda kolisi dağıttık. Bu dönem de imkanlarımız ölçüsünde bu hizmetimizi sürdüreceğiz. Ankara'da öğrenim gören üniversite öğrencilerine aylık 300 TL burs sağladığımız Çankaya'nın Filizleri'ni 3 bin öğrenciye çıkararak daha da çoğaltacağız. 2015 yılında başladığımız ve bugüne kadar 800 bin kişiye yaptığımız sabah çorba ikramımızı, öğrencilerin yararlanması için üniversitelerin önünde de yapıyoruz. Belediyemiz önünde ve üniversitelerde devam ettiğimiz bu hizmetimizi sürdüreceğiz. Engelli yurttaşlarımızın sosyal ihtiyaçlarını karşılamak için Balgat'ta Engelli Sosyal Merkezi açacağız. Burada psiko-sosyal destek, sanat, spor, bağımsız yaşam becerilerini geliştirme, sesli kütüphane, akıl oyunları atölyesi gibi çeşitli hizmet birimleri olacak. Yoksul vatandaşlarımızın günlük yemek ihtiyaçlarını karşılamak için de Aşevi Tesisi kuracağız. Günde 5 bin yurttaşımızın öğle ve akşam yemeğini vereceğiz" dedi.

2 binden fazla çocuğa eğitim için 4 yeni kreş daha

Kadınların sosyal ve çalışma yaşamına katılmalarına destek amaçlı olarak da kreş sayısını artıran Taşdelen yeni kreşlerle birlikte kapasiteyi 2 binin üzerine çıkaracak. Çankaya Belediyesi kreşlerinde eğitimin çağdaş, laik ve kaliteli olmasının yanı sıra piyasa şartlarına göre oldukça düşük bir ücretle verildiğini ifade eden Taşdelen, “Türkiye'nin en kapsamlı okulöncesi eğitim hizmeti veren yerel yönetimiz. Şu an 12 kreşimizde bin 500 çocuğumuza eğitim veriyoruz. Yeni dönemde açacağımız 4 kreşle bu sayı 2 bini geçecek” ifadelerini kullandı.

Taşdelen, vatandaşların sosyalleşmesine, hobilerini geliştirmesine, okuma yazma ve yabancı dil öğrenmelerine, sanatsal ve kültürel gelişimlerine, meslek edinmelerine olanak sağlayan Çankaya Evleri hakkında ise şöyle dedi:

“Yeni açtığımız 14 Çankaya Evimizle beraber toplam 27 Çankaya Evimizde yılda 40 bin vatandaşımız hizmet alıyor. 8 yeni Çankaya Evi daha açacağız. Böylece toplam 35 Çankaya Evimizde 50 binden fazla vatandaşımıza hizmet vermiş olacağız. Yeni dönemde Çankaya Evlerimizi Karapınar, Ata, Öveçler, Kırkkonaklar, Yaşamkent, Çayyolu, Seyranbağları ve Bahçelievler'de inşa edeceğiz."

Yaşlı vatandaşların akranlarıyla vakit geçirmelerine olanak sağlayan baharevlerinin yoğun talep gördüğünü ve yılda 65 kişiyi konuk ettiklerini belirten Taşdelen, “Ayrancı, Cebeci, Oran, Sokullu, Mutlukent,100. Yıl ve Esat semtlerinde hizmet verdiğimiz Baharevlerine yeni dönemde 5 Baharevi daha ekleyeceğiz. Yaşlı nüfusu akranlarıyla bir araya getirdiğimiz, kültür, sanat ve farkındalık amaçlı etkinliklerinin yanı sıra kişisel gelişim ve sağlık konularına ilişkin eğitim ve seminer olanakları sunduğumuz Baharevlerini; Bahçelievler, Seyranbağları, Karapınar, Ata ve Kırkkonaklar'da açacağız” bilgisini verdi.

Çankaya Belediyesi'nin “Kalpten Gelen Yolculuk” adıyla 2017 yılında düzenlemeye başladığı kültür gezilerinin dezavantajlı gruplara yönelik bir proje olduğunu ifade eden Taşdelen, “Ankara'da bir semtten bir semte gitmeye dolmuş parası dahi bulamayan vatandaşlarımıza öncelik vererek, farklı kültürleri tanımaları farklı şehirleri görmeleri için Çankayalı yurttaşlarımıza gezi düzenliyoruz. Şimdiye kadar 34 bin yurttaşımızı Eskişehir, Amasra, Safranbolu, Kapadokya, Konya ve Çanakkale gezilerine götürdük. Yeni dönemde 75 bin vatandaşımızı daha kültür gezilerine götüreceğiz” diye aktardı.