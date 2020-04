Çankaya'da dezenfekte çalışmaları devam ediyor

Çankaya Belediyesi ilaçlama birimi ekipleri, kamu kurumları, eczaneler, taksiler ve taksi duraklarını da kapsayan dezenfekte çalışmalarına devam ederken temizlik ekipleri de ilçenin farklı cadde ve sokaklarında ilaçlı yıkama çalışmalarını sürdürüyor.

Çankaya Belediyesinin salgın hastalıkla mücadele çalışmaları devam ediyor. Çankaya'da vatandaşların sürekli kullandığı alanlar öncelikli olmak üzere birçok noktada dezenfekte çalışması yapan Çankaya Belediyesi ilaçlama birimi ekipleri, özellikle aile sağlığı merkezleri, eczaneler ve kamu kurumları gibi alanları güvenli hale getiriyor. Koronavirüsle mücadele kapsamında bir ayı aşkındır çalışmalarını sürdüren ekipler, 3.829 noktada dezenfekte çalışması yaptı. İlçenin muhtelif cadde ve sokaklarında yıkama çalışmalarını sürdüren temizlik ekipleri de 50 cadde, 48 sokak, pazaryerleri ile metro ve otobüs duraklarını dezenfekte etti.

Kritik sürecin başlamasından bu yana geçen sürede Çankaya Belediye Başkanlığında 7 kez dezenfekte çalışması yapan ekipler, ilçe genelinde başta sağlık merkezleri olmak üzere talep eden tüm kamu kurum ve kuruluşlarını dezenfekte etti. Eczane ve aile sağlığı merkezlerinde düzenli dezenfekte çalışması yapan ilaçlama birimi ekipleri, kamu kurumları, polis noktaları, PTT ve muhtarlık binalarında çalışmalarını sürdürdü.

Halk sağlığını korumak ve salgın hastalığın yayılmasını önlemek için çalışmalarını aralıksız sürdüreceklerini kaydeden Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, vatandaşlara evde kalmalarını zorunlu olmadıkça sokağa çıkmamaları uyarısını yineledi. Belediye olarak tüm imkanlarını salgın hastalıkla mücadele için seferber ettiklerini de sözlerine ekleyen Taşdelen, “İhtiyacı olan her vatandaşın yardımına koşacağız. Temizlik, dezenfekte çalışması yapılması öncelikli ve gerekli her alanda ekiplerimiz çalışmalarına devam edecek. 65 yaş ve üstü vatandaşlarımıza gıda ve ilaç alışveriş desteğimiz devam edecek. Sokağa çıkma yasağında da ekiplerimiz halkımıza hizmet verecek. Çankaya'da hiç kimse yalnız değildir, biz her zaman halkımızın yanında olacağız. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın” dedi.