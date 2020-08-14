İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çankaya'da dezenfekte çalışmaları sürüyor

Çankaya Belediyesi dünyayı olduğu gibi ülkemizi de etkisi altına alan korona virüse karşı önlemlerini arttırarak sürdürüyor.


Çankaya Belediyesi yeni tip korona virüse karşı ilçe genelinde önlemlerini arttırarak sürdürüyor. Halk sağlığını ön planda tutan ve çalışmalarını bu yönde yoğunlaştıran Çankaya Belediyesi, Türkiye'nin en büyük ilçesi Çankaya'da vatandaşların ortak kullanım alanlarında ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Temasın yoğun olduğu ve virüsün bulaşma ihtimalinin olduğu kamu kurumları, ibadethaneler, aile sağlık merkezleri, eczaneler, kuaför ve berber salonlarında dezenfekte çalışmalarını program dahilinde sürdüren Çankaya Belediyesi, toplum sağlığını düşünerek hareket ediyor.


Türkiye'de vakaların ilk görüldüğü günden bu yana yerel yönetimler düzeyinde yapılması gereken ne varsa eksiksiz yaptıklarını belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Dünyayı etkisi altına alan virüse karşı tüm kurumlar olarak yoğun bir çaba gösteriyoruz. Türkiye'nin en büyük ilçesi olma sorumluluğuyla hareket ediyoruz. Pandeminin ilk gününden bu yana Çankaya Belediyesi olarak tüm birimlerimizle yoğun bir çaba ile mücadele veriyoruz” diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.