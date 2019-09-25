Çankaya'da dil öğrenmek indirimli

İndirimli dil eğitimi hizmetinden yararlanmak isteyenlerin nüfus cüzdanı ile başvurmaları yeterli oluyor.

Çankaya Belediyesi gençlerin yabancı dil öğrenebilmesi için protokol imzaladığı dil eğitim merkezlerinin sayısını arttırdı. Toplam 16 yabancı dil eğitim merkezi ile indirim protokolü imzalayan Belediye, devlet üniversitelerinden mezun olan ya da öğrenci olan 18-30 yaş arası Çankayalıların yüzde 60'a varan indirimden yararlanmasını sağlıyor. İndirimli eğitimden yararlanmada sadece nüfus cüzdanı ile başvurunun yeterli olmasının yanı sıra Belediye yaptığı görüşmelerde protokol kapsamını da genişletti. Yabancı dil okullarına bağlı kolej ve temel liselerde de indirim uygulanıyor.

16 Yabancı Dil Eğitim ile protokol

Sosyal demokrat belediyecilik adına birçok projeyi hayata geçiren Çankaya Belediye Başkanı Taşdelen, yabancı dili akademik düzeyde öğrenmek isteyen 18-30 yaş arası gençlerin profesyonel dil okullarındaki eğitimden indirimli yararlanmasına da destek veriyor. 16 yabancı dil okulu ile imzaladığı protokol çerçevesinde gençlerin eğitimine katkı sunmayı önemsediklerini dile getiren Alper Taşdelen, "Çankaya Evlerimizde de dileyen vatandaşlarımız yabancı dil öğrenme imkanı bulabiliyor. Biz Çankaya Evlerimizde bu hizmeti ücretsiz veriyoruz. Gençlerimiz daha akademik düzeyde dil öğrensinler diye dil eğitimi veren merkezlerle görüşerek indirim almalarını sağalamaya yönelik adım attık. Gençlerimizin gerek kültürel gerekse iş yaşamlarında çok ihtiyaç duyacakları yabancı dil öğreniminde yüzde 60'a varan indirim almalarına katkı sunuyoruz” diye konuştu.

Çankaya Belediyesinin yabancı dil okulları ile yaptığı işbirliği kapsamında indirimli yabancı dil eğitimleri için başvurular, Çankaya Belediye Başkanlığı Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü A2 Blok Kat 5'e yapılabiliyor. Protokol yapılan kurumların indirim oranlarına ise www.cankaya.bel.tr adresinden ulaşılabiliyor.