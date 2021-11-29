Çankaya'da eğitimcilere “Sıfır Atık” bilgisi

Okullarda öğrenci ve öğretmenlere konuyla ilgili eğitimler veren Belediye uzmanları, çalışmalarını çevre takvimi ve sıfır atık bilgilendirme el broşürü ile destekliyor.

Çankaya Belediyesi, çevre bilincini artırmaya yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Sıfır Atık Projesi'ne destek veren Çankaya Belediyesi, çeşitli eğitimler ve broşürlerle çalışmalarını destekliyor. Daha önce birçok okulda öğrencilere konuyla ilgili eğitimler veren Çankaya Belediyesi Çevre Yönetimi ve Sıfır Atık Bürosu'nun uzman personeli okullarda öğretmenleri de bilgilendiriyor. Son olarak Ahmet Barındırır İlkokulu öğretmenlerine bilgilendirme toplantısı düzenleyen belediye ekipleri, sıfır atık, sıfır atık yönetim hiyerarşisi, sıfır atık kapsamındaki atık türleri, atıkların teslim edilebileceği yerler ve çevremizi korumak için yapılabilecekleri anlattı.

Eğitim verilen okullara çevre takvimi ve sıfır atık bilgilendirme el broşürleri de hediye eden Çankaya Belediyesi, talep edilmesi durumunda okullarda eğitimlerine devam ediyor.