Çankaya'da "Engelsiz Yaza Merhaba" şenliği

Çankaya Belediyesinin Med Oran Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi ile birlikte düzenlediği 'Engelsiz Yaza Merhaba' şenliğinde gençler ve çocuklar bir araya geldi.

Ahlatlıbel Atatürk Parkı'nda engelli kuruluş ve derneklerinin de katıldığı "Engelsiz Yaza Merhaba" şenliği sabah saatlerinde düzenlenen kahvaltı ile başladı. Med Oran Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nden Operatör Doktor Cem Adabağ, Ampute Milli Futbol Takımı oyuncularından Barış Telli ve Masa Tenisi Avrupa Engelliler Şampiyonu Ümit Demirbilek verdikleri çiçekler ve yaptıkları konuşmalarla katılımcılara moral aşıladı. Etkinlikte katılımcılar için dans, palyaço gösterileri, bubble show ve uçurtma şenliği gibi etkinlikler düzenlenirken, engelliler ve aileleri keyifli bir hafta sonu geçirdi. Şenlik, Ahlatlıbel'e gelen piknikçilere de paylaşım ve dayanışma ile güzelleşen farklı bir gün yaşattı.