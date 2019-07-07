İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çankaya'da "Engelsiz Yaza Merhaba" şenliği

Çankaya Belediyesinin Med Oran Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi ile birlikte düzenlediği ’Engelsiz Yaza Merhaba’ şenliğinde gençler ve çocuklar bir araya geldi.

Çankaya Belediyesinin Med Oran Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi ile birlikte düzenlediği 'Engelsiz Yaza Merhaba' şenliğinde gençler ve çocuklar bir araya geldi.


Ahlatlıbel Atatürk Parkı'nda engelli kuruluş ve derneklerinin de katıldığı "Engelsiz Yaza Merhaba" şenliği sabah saatlerinde düzenlenen kahvaltı ile başladı. Med Oran Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nden Operatör Doktor Cem Adabağ, Ampute Milli Futbol Takımı oyuncularından Barış Telli ve Masa Tenisi Avrupa Engelliler Şampiyonu Ümit Demirbilek verdikleri çiçekler ve yaptıkları konuşmalarla katılımcılara moral aşıladı. Etkinlikte katılımcılar için dans, palyaço gösterileri, bubble show ve uçurtma şenliği gibi etkinlikler düzenlenirken, engelliler ve aileleri keyifli bir hafta sonu geçirdi. Şenlik, Ahlatlıbel'e gelen piknikçilere de paylaşım ve dayanışma ile güzelleşen farklı bir gün yaşattı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.