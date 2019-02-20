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Çankaya'da ‘Eşitlik Ayı' başlıyor

Kadınların sosyal hayata ve istihdama eşit katılımını sağlayıcı hizmetleri dolayısıyla ‘Mor Bayrak’ sahibi olan Çankaya Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesinde ‘Eşitlik ve Farkındalık Ayı’ programı başlatıyor.

Kadınların sosyal hayata ve istihdama eşit katılımını sağlayıcı hizmetleri dolayısıyla ‘Mor Bayrak' sahibi olan Çankaya Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesinde ‘Eşitlik ve Farkındalık Ayı' programı başlatıyor.


25 Şubat'ta başlayacak etkinlikler kapsamında film gösteriminden söyleşilere, ayrımcılıktan belgesele pek çok atölye ücretsiz olarak semtlerdeki Çankaya Evleri'nde düzenlenecek.


Etkinlikler kapsamında, “Yeşil Çamdan Kadın Temsilleri”, “HPV Farkındalık Atölyesi”, “Kadına Yönelik Şiddet ve Mücadele Mekanizmaları”, “Feminist Öz Savunma”, “Beden Hakkı”, “Flört Şiddeti”, “Feminist Bir Yaşam Sürmek”, “Queer Mizah” başlıklı atölyelerin yanı sıra, “Devrimde Kübalı Kadınlar”, “Benim Çocuğum” ve “Utanç” filmlerinin gösterimi de düzenlenecek.


“Cinsel İstismara Karşı Çocuğu Susmaması için Güçlendir”, “Çocuk İstismarına Çocuk Kitapları Üzerinden Bakmak”, “Kadınların Yazı Odası” başlıklı söyleşilerin de yer alacağı etkinlikler, Zübeyde Hanım, 100. Yıl, Esat, Maltepe, Bademlidere, Cebeci, Emek, Mürsel Uluç, Sokullu, Bayraktar, Birlik ve Çiğdem Çankaya Evlerinin yanı sıra Çankaya Belediyesi Mali Hizmetler Toplantı Salonu ile Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde ücretsiz olarak gerçekleşecek.


Çankaya Belediyesi Kadın Danışma ve Kadın Sığınmaevi işleyişinin de aktarılacağı programın ayrıntılı bilgisi (www.cankaya.bel.tr) adresli internet sitesinde yer alıyor.

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