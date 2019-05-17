Çankaya'da Fınal Four heyecanı yaşanacak

Çankaya Belediyesi, tarihte ilk kez aynı anda iki Türk takımı Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes'in Turkish Airlines Euroleague Final Four mücadelesini üç ayrı noktada kurduğu dev ekranda Ankaralılarla buluşturacak. Çankaya Belediyesi iki Türk takımının yarı final maçı ile en az bir Türk takımının yer alacağı 19 Mayıs'taki final maçının heyecanını Esat Pazaryeri, Çayyolu Muharrem Dalkılıç Parkı ve Uğur Mumcu Parkı'nda kuracağı dev ekrandan Ankaralılara ulaştıracak. Yarı finalin diğer ayağında Rus ekibi CSKA Moskova ile İspanyol Real Madrid'in mücadele edeceği Final Four'da iki Türk takımının karşı karşıya geleceği yarı final mücadelesi ile Pazar günü saat 21.30'daki final heyecanını kuracağı dev ekranlarda Ankaralılarla buluşturacak Çankaya Belediyesi, açık havada maç izleme keyfi için tüm basketbolseverleri davet etti.